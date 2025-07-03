Как американские горки, – Кейт Миддлтон откровенно рассказала о сложном этапе после лечения рака

Кейт Миддлтон возвращается к выполнению королевских обязанностей после того, как недавно пропустила Royal Ascot. Она посетила сад больницы, где рассказала, с какими трудностями столкнулась после завершения лечения рака.

2 июля принцесса Уэльская побывала в больнице Колчестер в Эссексе. Она провела время в специальном саду, где восстанавливаются пациенты, посетители и персонал Национальной службы здравоохранения, пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Вы демонстрируете определенное мужество, стоицизм во время лечения. Лечение завершено, потом вы чувствуете, что можете вернуться к нормальной жизни, но на самом деле следующий этап очень-очень тяжелый,

– сказала Кейт Миддлтон, рассказывая о собственной борьбе с раком.

Она заметила, что людям больше не обязательно находиться под наблюдением врачей, но добавила, что они уже не могут нормально функционировать дома, как это было раньше.

И на самом деле я считаю, что очень ценно, чтобы кто-то помог вам пройти через это, показал вам и провел вас через этот этап, который наступает после лечения,

– добавила принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон назвала этот этап тем, "который меняет жизнь" как пациента, так и его семьи.

Вы должны найти свою новую норму, и это требует времени. И это как американские горки, это не так гладко, как вы ожидаете. Но реальность такова, что вы переживаете сложные времена,

– отметила она.

Кейт Миддлтон заболела раком