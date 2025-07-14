Синее платье и украшения Cartier: принцесса Кейт покорила образом на финале Уимблдона

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми посетили мужской финал Уимблдонского турнира. Кейт Миддлтон поразила публику изысканным образом.

Королевский синий цвет объединял всю семью на финале Уимблдона. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Принцесса Уэльская предстала в изысканном длинном платье синего цвета с V-образным вырезом, рюшей на плечах и небольшим бантиком (это брошь с цветами Уимблдона), а талию подчеркнул тонкий пояс. Также Кейт выбрала замшевые туфли-лодочки светло-коричневого оттенка.

Образ дополняло массивное золотое колье, украшенное круглой подвеской, пара золотых сережек от Cartier и часы Cartier Bleu. Но это были не единственные аксессуары – также Кейт Миддлтон взяла с собой соломенную шляпу LK Bennett с черной лентой.

Принцесса уложила волосы локонами и завершила аутфит легким макияжем.



Кейт Миддлтон с семьей / Фото из инстаграма королевской семьи

Также на финале Уимблдона присутствовал принц Уильям с сыном принцем Джорджем – оба предстали в синих костюмах. Принцесса Шарлотта выбрала белое платье, а вот самый младший принц Луи пропустил событие.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на женском финале Уимблдонского турнира. На это событие она выбрала монохромный наряд цвета слоновой кости: плиссированную юбку и блейзер с поясом на талии.