Впервые с 2023 года: Кейт Миддлтон приняла участие в праздновании Дня Содружества наций

Кейт Миддлтон впервые с 2023 года приняла участие в праздновании Дня Содружества наций, которое прошло 10 марта в Вестминстерском аббатстве. Дело в том, что она сократила свой график, когда проходила лечение от рака.

Принцесса Уэльская присоединилась к принцу Уильяму, королю Чарльзу III, королеве Камилле, принцессе Анне, герцогу и герцогине Глостерским, Ричарду и Биргитте, на церемонии. Пишет 24 Канал со ссылкой на People.

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Для события Кейт Миддлтон выбрала красное платье с бантом от Катрин Уокер и шляпку такого же цвета от Джины Фостер. Свой образ она дополнила чокером с жемчугом Garrard королевы Елизаветы и серьгами с жемчугом Collingwood принцессы Дианы – это свадебный подарок любимой ювелирной фирмы семьи Спенсер. После ее смерти серьги унаследовал принц Уильям, а затем подарил их жене.

В прошлом году принцесса Уэльская отсутствовала на церковной службе, поскольку восстанавливалась после операции на брюшной полости, которую перенесла в январе 2024 года. Впоследствии стало известно, что она начала химиотерапию.

В сентябре прошлого года Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии. Уже в январе заявила, что у нее наступила ремиссия. Так, принцесса Уэльская начала постепенно возвращаться к своим королевским обязанностям.

Отметим, что король Чарльз III также впервые с 2023 года принял участие в службе ко Дню Содружества наций. В прошлом году суверена не было, ведь в феврале в Букингемском дворце объявили, что у него диагностировали рак.