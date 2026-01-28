Кейт Миддлтон появилась на публике с необычной прической, которую сделала сама
- Кейт Миддлтон посетила организацию Family Action в Брэдфорде и местный клуб регби-лиги "Уэйкфилд Тринити".
- В течение дня принцесса показала несколько стильных образов.
Во вторник, 27 января, Кейт Миддлтон посетила серию королевских мероприятий на севере Англии. В течение дня принцесса Уэльская продемонстрировала несколько стильных образов.
Сначала британская принцесса посетила службу терапии детских травм организации Family Action в Брэдфорде. Она является покровительницей благотворительной организации, об этом сообщили в инстаграме принца и принцессы Уэльских.
В заметке говорится, что благотворительная организация предлагает креативные методы терапии, что "помогают детям и семьям оправиться от сложных травм через игру, творчество и сочувственную поддержку".
Кейт Миддлтон была с распущенными волосами, которые слегка подкрутила. Как пишет Vogue, она надела двубортный блейзер от Holland Cooper и коричневые широкие брюки от Jigsaw. Свой образ принцесса дополнила туфлями на каблуке от Emmy London и серьгами. Также супруга принца Уильяма сделала легкий макияж.
Позже Кэтрин побывала в местном клубе регби-лиги "Вейкфилд Тринити" и пообщалась с подростками-игроками. Отметим, что она является поклонницей этого вида спорта и покровительницей Лиги регби-футбола.
Впоследствии принцесса Уэльская полностью изменила свой образ для активного отдыха на природе. Она отправилась на прогулку с гидом благотворительной организации Mind Over Mountains.
Миддлтон заплела косу – видеть принцессу с такой прической довольно необычно. Для мероприятия Кейт выбрала шляпу Really Wild Baker Boy, оливковую куртку Dubarry of Ireland и кроссовки Berghaus.
Где раньше была Кейт Миддлтон?
Напомним, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Шотландию. Они поиграли в керлинг, попробовали традиционное ткачество и пообщались с местными жителями.
Для поездки принцесса Уэльская выбрала стильный и удобный образ: черную водолазку, темно-коричневый жилет, темную миди-юбку свободного кроя, клетчатое пальто в сине-голубых тонах. Свой образ она дополнила серьгами с сапфирами и кольцом, которое когда-то принадлежало принцессе Диане.