В стильном кэжуал образе: Кейт Миддлтон впервые за долгое время показалась на прогулке

Принцесса Уэльская Кейт посетила живописный Озерный край, где пообщалась с группой молодых скаутов. После длительного периода борьбы с онкологией и ограниченной публичной активности, этот визит в очередной раз показывает ее постепенное возвращение к выполнению королевских обязанностей.

Так, в разговоре с главным скаутом Дуэйном Филдсом Кэтрин откровенно поделилась своими размышлениями о значении природы в ее жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал принца и принцессы Уэльских.

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Кейт Миддлтон считает, что природа имеет целебную силу, подчеркивая важность проведения времени на свежем воздухе для формирования личности и физического и психического здоровья.

Природа для меня является чрезвычайно важным местом равновесия, где можно найти душевный покой и восстановить внутреннюю гармонию в противовес нашему суетливому миру,

– рассказала Ее Высочество.

Для этой неформальной прогулки со скаутами посреди леса Кэтрин выбрала комфортный повседневный образ: джинсы, свитер и бомбер, дополнив look фуражкой.

Новое видео с Кейт Миддлтон: смотрите онлайн

Заметим, на День Святого Патрика, который прошел 17 марта, Кейт Миддлтон участвовала в параде и празднованиях, которые в прошлом году пропустила из-за лечения рака. После этого принцесса Уэльская, Уильям и трое детей поехали в отпуск. Королевская семья отдохнула в Альпах.

В то же время брат принца Уильяма, принц Гарри, побывал в Украине. Это был тайный визит о котором стало известно только после того, как герцог Сассекский покинул территорию нашей страны.