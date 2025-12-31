Украинка написала письмо Кейт Миддлтон и получила неожиданный ответ из дворца: "Никто не верил"
- Украинка Лина Шумлянская написала письмо Кейт Миддлтон с просьбой о купюре с изображением королевы Елизаветы.
- Вскоре она получила ответ от Офиса принца и принцессы Уэльских.
В 2025 году украинка Лина Шумлянская отправила письмо Кейт Миддлтон с необычной просьбой и вложила туда украинские гривны.
Никто не верил, что принцесса ответит, но спустя некоторое время женщина получила официальное письмо из Кенсингтонского дворца. Пишет 24 Канал со ссылкой на пост в Threads.
Лина коллекционирует деньги из разных стран и давно мечтала о купюре с изображением королевы Елизаветы, поэтому решила написать письмо Кейт Миддлтон.
Рассказала свою историю, вложила туда украинские гривны в эквиваленте, типа как "культурный обмен", и отправила. Честно говоря, никто не верил, что я получу ответ, но он пришел,
– написала женщина.
Что ей ответили?
- Лина получила официальное письмо от Офиса принца и принцессы Уэльских, где ее искренне поблагодарили.
Принцесса Уэльская была тронута тем, что вы так о ней думаете, но, к сожалению, ей невозможно удовлетворить вашу просьбу. Как вы, вероятно, понимаете, Ее Королевское Высочество получает очень большое количество подобных запросов, и из-за их значительного объема она не может принять их все,
– объяснили в тексте.
- Гривны женщине вернули, а также добавили к письму фото Кейт Миддлтон с мужем и детьми с рождественской открытки 2024 года.
- Пользовательница не расстроилась, а отметила, что сам факт ответа стал приятной неожиданностью и маленькой победой.
Украинка получила письмо от Офиса принца и принцессы Уэльских / Фото с Threads
- В то же время приятности на этом не завершились. В комментариях Лине одна женщина написала, что купюры с Елизаветой сейчас находятся в обращении в Манчестере. Она летит в Украину 2 января, поэтому предложила отправить купюру "Новой почтой".