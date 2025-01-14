Кейт Миддлтон сообщила, что у нее наступила ремиссия после лечения рака

Во вторник, 14 января, Кейт Миддлтон посетила больницу, где проходила лечение от рака. После визита в Royal Marsden Hospital принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия.

Женщина пришла в больницу, чтобы поблагодарить персонал за то, что они заботились о ней в течение прошлого года. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм принца и принцессы Уэльских.

К слову Кейт Миддлтон совершила визит в больницу, где проходила лечение от рака

Я искренне благодарю всех тех, кто тихо шел рядом со мной и Уильямом, когда мы преодолевали все,

– написала Кейт Миддлтон.

Принцесса Уэльская подчеркнула, что уход и советы, которые они с принцем Уильямом получали, когда продолжалось лечение, были исключительными. По ее словам, семья не могла просить о большем.

Кейт Миддлтон добавила, что стала патроном The Royal Marsden, поэтому будет поддерживать новаторские исследования и способствовать благополучию пациентов и их семей. Она надеется, что удастся спасти много жизней.

Это облегчение, что сейчас я нахожусь в ремиссии, и я сосредоточена на выздоровлении. Каждый, кому поставили диагноз рак, знает, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Однако я с нетерпением жду насыщенного года. Есть много чего ждать. Спасибо всем за постоянную поддержку,

– отметила принцесса Уэльская.

Напомним, Кейт Миддлтон в марте прошлого года рассказала, что у нее диагностировали рак, записав видеообращение к подданным. В сентябре принцесса Уэльская поделилась, что завершила курс химиотерапии.