Кейт Миддлтон с 11-летней дочерью неожиданно подловили в лондонском метро

Принцесса Уэльская Кэтрин и ее 11-летняя дочь Шарлотта необычно провели время вместе – они прокатились на лондонском метро.

Маму и дочь заметили пассажиры линии Elizabeth line, когда они ехали в вагоне и общались с людьми. Об этом сообщило издание HELLO!.

По словам очевидцев, Шарлотта с интересом осматривала вагон. Девочка редко пользуется общественным транспортом, ведь обычно члены королевской семьи передвигаются на автомобилях с охраной или на частных вертолетах. В то же время сама Кэтрин до замужества регулярно пользовалась лондонским метро.

На этот раз принцесса Уэльская и Шарлотта сидели рядом с другими пассажирами, а охранники старались не привлекать к себе внимания. Когда они выходили на станции Тоттенхэм-Корт-Роуд, принцесса Кейт Миддлтон держала дочь за руку.

У Кэтрин с собой был телефон, которым она пользовалась несколько минут. Они выглядели непринужденно, общались и улыбались. С пассажирами напротив они обменялись лишь несколькими словами, но в целом казались очень счастливыми,

– рассказал инсайдер.

Куда именно направлялись Кэтрин и Шарлотта, неизвестно.

Kate, the Princess of Wales, and her daughter, Princess Charlotte, lived like London locals over the weekend, commuting on London's public subway system. Read more: https://t.co/DZ1JmZFCzz https://t.co/RACmyIXRwz — ABC News (@ABC) October 12, 2026

Кстати, ранее Кейт Миддлтон рассказала о быте своей семьи. Она объяснила, как они с принцем Уильямом делят домашние обязанности, и привлекают ли к ним детей.