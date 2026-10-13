Маму й доньку помітили пасажири лінії Elizabeth line, коли вони їхали у вагоні та спілкувалися з людьми. Про це повідомило видання HELLO!.

За словами очевидців, Шарлотта з цікавістю розглядала вагон. Дівчинка рідко користується громадським транспортом, адже зазвичай члени королівської родини пересуваються автомобілями з охороною або приватними гелікоптерами. Водночас сама Кетрін до заміжжя регулярно користувалася лондонським метро.

Цього разу принцеса Уельська і Шарлотта сиділи поруч з іншими пасажирами, а охоронці намагалися не привертати до себе уваги. Коли вони виходили на станції Тоттенгем-Корт-Роуд, принцеса Кейт Міддлтон тримала доньку за руку.

У Кетрін був із собою телефон, яким вона користувалася кілька хвилин. Вони мали невимушений вигляд, спілкувалися й усміхалися. З пасажирами навпроти вони перекинулися лише кількома словами, але загалом здавалися дуже щасливими,

– розповів інсайдер.

Куди саме прямували Кетрін і Шарлотта, невідомо.

До речі, раніше Кейт Міддлтон розповіла про побут своєї родини. Вона пояснила, як вони з принцом Вільямом ділять домашні обов'язки та чи залучають до них дітей.