В четвертый раз участвует в Нацотборе: что известно о KHAYAT, которого хотели переманить в Россию

KHAYAT – это украинский певец, который имеет большую базу поклонников. Уже не первый год певец борется за право представлять Украину на Евровидении, однако победа постоянно ускользает у него из рук.

Настоящее имя и фамилия KHAYAT от рождения было Андрей Скалкович. Впрочем, исполнитель решил отказаться от своего родового имени и официально стать Хайатом еще до того, как получил популярность на телевизионных шоу. Родом он из города Знаменка Кировоградской области. В этом году певец снова возвращается на сцену Нацотбора с песней "Герцы", где раскрывает темы внутренней борьбы, давления и поиск выхода. 24 Канал расскажет о карьере участника Нацотбора и есть ли у него шансы на победу.

"Голос страны" и первый Нацотбор

Уже в 10 лет Андрей освоил игру на аккордеоне в музыкальной школе. В 14 лет попытался впервые написать тексты. Впоследствии начали появляться первые песни.

Но как часто бывает, близкие люди не слишком разделяли увлечение сына. Родители считали, что сын должен выбрать более перспективную профессию – дипломат или бизнесмен. Певец согласился с родными, поэтому поступил в Национальный педагогический университет им. Драгоманова по специализации "Английский и арабский языки".

И все же дебют KHAYAT состоялся в 2018 году с выходом песни "Девочка".

Через год исполнитель пришел на кастинг "Голоса страны". Тогда он выбрал команду Тины Кароль. Артисту удалось пройти до финала, где он занял третье место.

Тогда же KHAYAT впервые прошел на Нацотбор с песней Ever. Тогда выступление принесло исполнителю всего пятое место.

В 2020 году Андрею букмекеры прогнозировали большие шансы на победу. Тогда он написал песню Call for love, которая принесла артисту "серебро" в отборе.

В 2025 году снова пришел на Нацотбор, но с новой песней Honor. Исполнитель признавался, что не планировал участвовать, пока на свет не появился упомянутый трек.

Я верю в эту песню не потому, что она просто мне нравится как часть моего творчества, а потому, что это именно тот смысл и те меткие слова, что резонируют с нашим народом сегодня и является отражением реалий в которых мы с вами живем,

– объяснял артист.

Как KHAYAT стал участником Национального отбора-2026?

За 10 участника конкурса голосовали с помощью приложения Дія. За участие боролся и KHAYAT. Ему удалось обойти других конкурентов – группа Karyotype, певиц MON FIA, ANSTAY, Марта Адамчук, а также исполнителя OKS.

Певец будет выступать 7 февраля под восьмым номером с песней "Герцы". Артист говорил, что песня – о моменте, когда больше нет опоры во внешнем мире и остается только сердце, бьется вопреки усталости, сомнениям и страхам.

Кроме того, еврофаны сделали прогноз, кому из украинских артистов удастся победить в Нацотборе. На первом месте – Jerry Heil с песней CATHARTICUS (prayer), Monokate заняла второе место в списке, а LELEKA вошла в тройку фаворитов. А вот Хайату пророчат 6 место. Однако это далеко не окончательные данные, а всего предположения публики. Как известно, все может измениться во время эфира.

Личная жизнь

О частном певец не очень любит говорить. Однако одно из его заявлений запомнилась публике, когда певец сказал, что всегда будет выбирать творчество, а не любовь.

В одном из недавних интервью РБК-Украина KHAYAT рассказал, что сейчас живет в моменте.

Я не хочу создавать себе образ правильного моногамного самца, потому что я живу в моменте. Сейчас у меня нет места для других людей. Есть семья, родители, сестра, горят дедлайны, Нацотбор – для другого нет места,

– ответил исполнитель.

А свободно ли его сердце сегодня, Андрей ответил довольно лаконично: "С переменным успехом".

Почему KHAYAT отказался от работы в России?

Оказалось, что когда первая слава для артиста пришла с участием в проекте "Голос страны", к нему с предложением обратился одиозный российский продюсер Макс Фадеев.

Мне предлагал контракт российский продюсер в 2019 году (речь идет о Максе Фадееве)... И, кстати, это было не единственное предложение из России. Была еще одна известная музыкальная продюсерка. Это официальное письмо с приглашением к сотрудничеству,

– вспомнил певец.

На тот момент для парня это было успешное предложение, однако он решил отказаться. Его остановила война на Востоке Украины и оккупация Крыма. KHAYAT пришел к выводу, что его творчество имеет смысл именно в родной стране.

В этом году снова будет бороться за победу Екатерина Павленко (солистка группы Go_A). Однако певица пришла как солист под образом Monokate.