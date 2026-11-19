Украинские исполнители KHAYAT и alyona alyona представили совместную песню "Лють" и яркий анимационный клип на нее.

Видеоролик в мультяшном стиле уже можно посмотреть на YouTube, а о чем сама песня – рассказываем далее в материале.

Новый трек KHAYAT и alyona alyona о фальши, двойных стандартах, несправедливости и эмоциях, которые становится все сложнее сдерживать. Идея дуэта возникла спонтанно: артисты объединили свои разные музыкальные стили, чтобы показать, как накопившаяся злость вырывается наружу.

Я вижу вокруг много злобы. Почти в каждом человеке. Люди перестали держать в себе это страшное чувство, сняли маски – и оказалось, что даже самые добрые на первый взгляд на самом деле могут быть злыми и бессердечными. Я чувствую ярость повсюду: в интернете, в реальной жизни. И для людей, которые сеют зло, ярость всегда готовит ловушку,

– поделилась alyona alyona.

В то же время музыканты подчеркивают: их песня не является призывом к агрессии. Это скорее попытка честно назвать чувства, которые общество часто предпочитает замалчивать, ведь даже за самой спокойной улыбкой порой скрывается то, что уже давно вышло из-под контроля.

KHAYAT и alyona alyona – "Лють": смотрите видео онлайн

А ранее премьерой порадовала поклонников Алена Омаргалиева, которая выпустила рок-версию трека "Я не хочу быть лишней".