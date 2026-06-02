Квартира известного блогера пострадала во время обстрела Киева: "Не могу прийти в себя"

Блогер Юлиана Гнатишин рассказала, что в результате массированной атаки на Киев пострадала квартира, где она живет вместе с женихом. Во время взрыва пара находилась дома.

Девушка показала последствия обстрела и поделилась своими эмоциями. Обо всем этом она рассказала в инстаграме.

В квартире выбило окна, однако они не разлетелись полностью. Также повреждены рамы, осыпалась штукатурка, разбилось стекло.

Юлиана призналась, что пережила сильный шок.

Я не знаю, что вам сказать, потому что это было настолько страшно именно вот в тот момент. Это вообще не передать словами. Были открыты двери, я стояла за дверью, и больше всего помню этот звук и просто невероятно насыщенную оранжевую вспышку и взрыв с невероятной силой. Меня до сих пор ужасно тошнит от нервов, я не могу прийти в себя,

– поделилась блогерша.

Она также опубликовала видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент удара.

Чье еще имущество пострадало в результате обстрелов России?

Россияне разрушили бизнес-центр, принадлежащий певице Камалии и ее бывшему мужу, бизнесмену Мохаммаду Захуру. Работать там сейчас невозможно. Ближайшие месяцы в помещении будут проводиться ремонтные работы. Повреждения оцениваются в 80 миллионов долларов.

В результате обстрела в ночь на 24 мая было повреждено жилье телеведущей Ольги Фреймут.

Кроме того, российская ракета попала в дом, где живут известные украинские писатели Артем и Елена Захарченко. Квартира авторов полностью разбита.