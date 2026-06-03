Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон подогрели слухи о романе, показавшись вместе на велопрогулке

Уже долгое время Ким Кардашьян приписывают роман со звездой Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. На днях они снова провели время вместе, чем лишь подогрели слухи.

Кардашьян поделилась фото и видео с Хэмилтоном на своей странице в инстаграме.

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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон вместе покатались на велосипедах. Во время прогулки знаменитости сделали селфи: звезда Формулы-1 улыбается в камеру, а модель кривляется сзади него.

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян / Фото из инстаграма модели

К сообщению Кардашьян также прикрепила видео с Хэмилтоном. Звезда релити-шоу засмотрелась в камеру и потеряла контроль над велосипедом – она немного съехала в сторону.

Кардашьян и Хэмилтон покатались на велосипедах / Видео из инстаграма модели

Роман между Ким Кардашьян и Льюисом Хэмилтоном: что нужно знать?

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон знакомы по меньшей мере с 2014 года. Слухи об их романе появились после "романтической встречи" в Париже в начале февраля 2026-го. В марте источник подтвердил People, что они отдыхали вместе в Токио вместе с четырьмя детьми модели.

Ким очень избирательно относится к людям, которых подпускает к своим детям. Она очень защищает их и не относится к новым знакомствам легкомысленно. То, что Льюис проводил время с детьми, свидетельствует о том, насколько она ему доверяет,

– сказал другой инсайдер.

По словам источника, семья Ким любит Льюиса, а она "восхищается" им. Он добавил, что звезды заняты своими карьерами, но стараются видеться как можно чаще.