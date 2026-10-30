Ким Кардашьян перенесла операцию на пищеводе: ее отец умер от рака этого органа

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем. У нее диагностировали эзофагит – воспаление пищевода.

Впоследствии знаменитость перенесла операцию, в ходе которой врачи должны были удалить определенные изменения в органе. Об этом сообщает издание Page Six.

О своем диагнозе 46-летняя основательница бренда Skims рассказала в новом эпизоде семейного реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Сначала она пожаловалась на плохое самочувствие и сильную боль в горле.

В последнее время я чувствую себя не очень хорошо. Сегодня у меня очень болит горло,

– поделилась Ким.

После осмотра врач сообщил знаменитости, что у нее небольшое воспаление пищевода. Он предложил начать медикаментозное лечение, а впоследствии пройти дополнительную процедуру, чтобы более подробно обследовать орган и определить, требуется ли дальнейшее вмешательство.

Знаменитость призналась, что новость о болезни сильно ее напугала. Она не хотела рассказывать об этом многим, ведь ее отец Роберт Кардашьян-старший умер от рака пищевода в 59 лет. Это произошло в 2003 году.

Этот диагноз очень сильно меня задел. Я просто не хочу даже думать об этом, ведь мой папа умер от рака пищевода. Надеюсь, что смогу просто принимать лекарства и все пройдет. Но я не знаю, чего ожидать,

– сказала телезвезда.

Ким Кардашьян с отцом / Фото с инстаграм-страницы kimkardashian

Отметим, что эзофагит – это воспаление слизистой оболочки пищевода. Одной из самых распространенных причин этого состояния является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). По информации Mayo Clinic, если ГЭРБ длится долго, это может увеличить риск рака пищевода.

Ранее своей историей борьбы с раком поделилась украинская блогерша Наталья Чабан. О страшном диагнозе она узнала в 18 лет.