Оскароносный Киран Калкин в третий раз стал отцом

В конце сентября стало известно, что Киран Калкин и его жена Джезз Чартон ожидают пополнения в семье. Теперь их подруга заявила, что малыш уже появился на свет.

Об этом рассказала актриса Сара Снук, которая вместе с Калкиным снималась в телесериале "Наследники". Она проговорилась в комментарии Access Hollywood. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал издания.

Знаменитость дала небольшой комментарий журналистам, подтвердив рождение ребенка у супругов.

Я встретила маленького ребенка. Так мило. Они очень счастливы,

– сказала Сара Снук.

В то же время других подробностей она не рассекретила.

Киран Калкин в третий раз стал отцом: смотрите видео онлайн

Новоиспеченные родители сами еще не делились радостной вестью, но 29 сентября Джезз опубликовала фото в инстаграм с округлым животиком, где поделилась, что находится на 9 месяце беременности.

Как известно, это уже третий ребенок Калкина и Чартон.

Что известно об отношениях Кирана Калкина и Джезз Чартон?