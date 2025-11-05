Оскароносный Киран Калкин в третий раз стал отцом
- Киран Калкин и Джезз Чартон стали родителями в третий раз, подтвердила актриса Сара Снук.
- Пара поженилась в 2013 году и уже имеет двоих детей: дочь Кинси и сына Уайлдера.
В конце сентября стало известно, что Киран Калкин и его жена Джезз Чартон ожидают пополнения в семье. Теперь их подруга заявила, что малыш уже появился на свет.
Об этом рассказала актриса Сара Снук, которая вместе с Калкиным снималась в телесериале "Наследники". Она проговорилась в комментарии Access Hollywood. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал издания.
Знаменитость дала небольшой комментарий журналистам, подтвердив рождение ребенка у супругов.
Я встретила маленького ребенка. Так мило. Они очень счастливы,
– сказала Сара Снук.
В то же время других подробностей она не рассекретила.
Киран Калкин в третий раз стал отцом: смотрите видео онлайн
Новоиспеченные родители сами еще не делились радостной вестью, но 29 сентября Джезз опубликовала фото в инстаграм с округлым животиком, где поделилась, что находится на 9 месяце беременности.
Как известно, это уже третий ребенок Калкина и Чартон.
Что известно об отношениях Кирана Калкина и Джезз Чартон?
- Они поженились в 2013 году.
- У Киран и Джезз есть двое старших детей: дочь Кинси и сын Уайлдер.
- Актер уже давно хотел стать многодетным отцом. Об этом он в шутку попросил жену во время своей речи на церемонии вручения премий "Эмми" и "Оскар".