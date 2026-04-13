Как Кирилл Буданов с женой святил паски: фото и видео из церкви
- Кирилл и Марианна Будановы посетили пасхальную службу, посвятили паски и показали содержимое своих корзин.
- Кирилл Буданов поздравил украинцев с Пасхой на своей странице в инстаграме, желая тепла, спокойствия и энергии для борьбы за свободную Украину.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его жена Марианна посетили пасхальную службу и посвятили паски. Супруги показали, что было в их корзинах, и рассказали о традициях на праздник.
Журналисты заметили Буданова с женой в церкви 12 апреля, на Пасху. Видео с супругами опубликовали в инстаграме издания Новости.LIVE.
Не пропустите Актер-воин Владимир Ращук показался с экс-супругой и их 6-месячным сыном
Кирилл и Марианна Будановы показались на Пасху в темных нарядах. Жена руководителя Офиса президента дополнила свой образ ярким платком. Они принесли в церковь две корзины.
Священник щедро окропил супругов Будановых святой водой. Кирилл Алексеевич рассказал, что на Пасху в его семье бьются писанками, едят паски и молятся Богу.
В пасхальных корзинах Будановых были писанки, сделанные собственноручно, паски, помидоры, рыба.
Кстати, руководитель Офиса президента поделился, что в "боях писанок" всегда побеждает его жена.
На своей странице в инстаграме Кирилл Будинов опубликовал праздничные фото с женой и поздравил украинцев с Пасхой.
Колокола церквей по всей Украине с рассвета возвещают о Воскресении Христовом – поздравляю, украинцы, кто сейчас отмечает этот светлый праздник! Пусть сияние Пасхи подарит нам мгновения тепла и покоя, наполнит энергией для дальнейшей борьбы за свободную Украину!,
– говорится в заметке.
Что известно о жене Кирилла Буданова?
Кирилл Буданов женился на Марианне в 2013 году. Это второй брак для руководителя ОП.
Жена Буданова по специальности психолог. С 2015 по 2017 годы она занималась волонтерской деятельностью в Главном военном госпитале.
Ранее Марианна баллотировалась в депутаты Киевсовета и была советницей Виталия Кличко по вопросам выявления и предотвращения коррупции в сфере молодежной политики и спорта.