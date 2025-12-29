Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин подтвердил, что пополнил ряды ВСУ

Актер и комик Кирилл Ганин подтвердил, что присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Мужчина подчеркнул, что принял такое решение не для хайпа. Еще раньше он говорил, что считает защиту страны своим долгом.

Ганин записал ролик в военной форме, в котором сообщил, что мобилизовался. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

Кирилл Ганин пока не рассказал, в какой бригаде служит и какие обязанности выполняет. Однако отметил, что поделится подробностями в новогоднем стриме.

В комментариях под сообщением пользователи благодарят актера за службу:

"Друг, чтобы ты был здоров!"

"Спасибо за службу".

"Храни вас Господь".

Спасибо тебе! Ты – молодец! Удачи тебе!"

"Нравится ваше творчество, жду новых проектов с вашим участием. Это ваше решение, уважаю его, успехов вам и таланта в не легком деле".

"Береги себя. Переживаю, горжусь, поддерживаю".

Что этому предшествовало?