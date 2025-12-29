Укр Рус
29 декабря, 09:03
3

Звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин подтвердил, что пополнил ряды ВСУ

Мария Примыч

  • Кирилл Ганин подтвердил, что присоединился к Вооруженным Силам Украины, подчеркивая, что это решение не для хайпа.
  • Ганин пока не рассказал детали своей службы, но пообещал поделиться ими в новогоднем стриме.

Актер и комик Кирилл Ганин подтвердил, что присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Мужчина подчеркнул, что принял такое решение не для хайпа. Еще раньше он говорил, что считает защиту страны своим долгом.

Ганин записал ролик в военной форме, в котором сообщил, что мобилизовался. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.

Читайте также "Мазана", потому что отец в ТЦК: Мотричка ответила на упреки о "неправильной" службе Нати Гресько

Кирилл Ганин пока не рассказал, в какой бригаде служит и какие обязанности выполняет. Однако отметил, что поделится подробностями в новогоднем стриме.

В комментариях под сообщением пользователи благодарят актера за службу:

  • "Друг, чтобы ты был здоров!"
  • "Спасибо за службу".
  • "Храни вас Господь".
  • Спасибо тебе! Ты – молодец! Удачи тебе!"
  • "Нравится ваше творчество, жду новых проектов с вашим участием. Это ваше решение, уважаю его, успехов вам и таланта в не легком деле".
  • "Береги себя. Переживаю, горжусь, поддерживаю".

Что этому предшествовало?

  • В начале декабря издание "Комментарии" сообщило, что Кирилл Ганин мобилизовался. Согласно информации, актера доставили в Святошинский территориальный центр комплектования, он прошел все необходимые проверки и ВВК. Мужчину якобы отобрали в одну из боевых бригад ВСУ.

  • Впоследствии Ганин отреагировал на слухи о мобилизации. Он опубликовал два юмористических видео на тему уклонения и службы. Актер намекнул, что присоединился к Десантно-штурмовым войскам.

  • Заметим, что за время полномасштабного вторжения Кирилл дважды ходил в военкомат, но получал отказ. Он отмечал, что нет бронирования от мобилизации.