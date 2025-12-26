После того, как Нати рассказала о своей военной службе в интервью, на нее вылилась волна хейта. На защиту военнослужащей стала ее подруга Екатерина Мотрич. Она подчеркнула, что "публичные нападки, дискредитация и спекуляции вокруг службы – независимо от намерений – всегда работают не на Украину". Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Мотрички в Threads.

Прежде всего отметим, что речь идет об интервью Нати Гресько, которое 20 декабря вышло на ютуб-канале "Это никто не будет смотреть".

Нати рассказала о службе с единственной целью. Усилить своим социальным капиталом работу в 28 бригаде. Помочь бригаде с узнаваемостью, с рекрутингом, с донатами. Делать это открыто, а не стесняться говорить, что мобилизовалась и может нуждаться в помощи в сборах или медийных кампаниях. Сегодня уже об этом жалеет, ведь нападки скорее вредят службе, чем помогают,

– написала Екатерина.

Она также опровергла обвинения в том, что Гресько устроили в армию по знакомству.

"Мазаная", потому что отец работает в ТЦК и имеет полномочия кого-то куда-то назначать. Нет. Нати пошла в армию добровольно на должность, что соответствовала ее гражданским навыкам и компетенциям. Впоследствии перевелась в 28 механизированную бригаду через наш проект "Войско +1",

– написала блогерша.

Мотрич добавила, что папа Нати – ветеран. С начала полномасштабного вторжения он служил на фронте, потом списался по возрасту, сейчас работает заведующим сектором по вопросам мобилизации и оборонной работы в Надворнянском городском совете. Занимается работой с ветеранами.

Мотричка вступилась за Нати Гресько, которую раскритиковали из-за службы в армии / Скриншот с Threads

Кроме того, Мотричка высказалась о том, что ее подруга, по мнению комментаторов в сети, "неправильно служит", потому что имеет отпуска, ведет блог и живет активной жизнью.

Блогерша отметила, что Нати имеет звание солдата, служит по графику и получает зарплату 20 тысяч гривен.

Вам может это нравиться или нет, но она добросовестно выполняет свою работу. То, что Нати делает в свободное время, является исключительно ее делом. Все поездки и отпуска официальные. 30 дней в году, не больше и не меньше. Однако это не отменяет того, что на связи нужно быть всегда, тебя в любой момент могут вызвать, а график может сегодня быть, а завтра не быть. В армии все постоянно меняется и ты обязан выполнять приказы своего командира,

– написала Катя.

Мотричка вступилась за Нати Гресько, которую раскритиковали из-за службы в армии / Скриншот из инстаграм-сторис

Что Мотричка сказала о конфликте отца Нати с группой юношей?

В соцсетях активно распространяют видео, где отец Гресько якобы избил ребят.

Гресько Михаил Иванович в не трезвом состоянии нападает на наших детей с пистолетом, угрожает и бьет их... Неоднократно берет взятки, а также угрожал ребятам, которых избил в Ланчине, что всех п*д*расов заберет на войну и там с ними расквитается. Это ужас,

– говорится под роликом.

"В 2023 году действительно произошел инцидент. Папа Нати накануне комендантского сделал замечание группе ребят. Он был трезв и без оружия. Группа юношей сперва грубо отреагировала, потом начался словесный конфликт, толкотня, которая переросла в драку. Поскольку на тот момент он был военнослужащим, то доложил об этом командиру", – объяснила Екатерина Мотрич.

Она добавила, что было служебное расследование, папа Нати написал заявление, однако родители юношей попросили его забрать. Дело закрыто.

Ребята с видео, по словам Мотрички, выехали за границу и сейчас живут там.

Мотричка прокомментировала слухи об отце Нати Гресько / Скриншот с Threads

К тому же Екатерина Мотрич попросила не обесценивать тыловую службу и не воевать друг с другом внутри страны, ведь публичные нападки на военных вредят армии и Украине, так же как и вражеские информационные атаки. Она призвала помогать армии реально – "службой, донатами или хотя бы тем, чтобы не вредить".