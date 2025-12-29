Ганин записал ролик в военной форме, в котором сообщил, что мобилизовался. Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу.
Кирилл Ганин пока не рассказал, в какой бригаде служит и какие обязанности выполняет. Однако отметил, что поделится подробностями в новогоднем стриме.
В комментариях под сообщением пользователи благодарят актера за службу:
- "Друг, чтобы ты был здоров!"
- "Спасибо за службу".
- "Храни вас Господь".
- Спасибо тебе! Ты – молодец! Удачи тебе!"
- "Нравится ваше творчество, жду новых проектов с вашим участием. Это ваше решение, уважаю его, успехов вам и таланта в не легком деле".
- "Береги себя. Переживаю, горжусь, поддерживаю".
Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, имеем шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.
А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Что этому предшествовало?
В начале декабря издание "Комментарии" сообщило, что Кирилл Ганин мобилизовался. Согласно информации, актера доставили в Святошинский территориальный центр комплектования, он прошел все необходимые проверки и ВВК. Мужчину якобы отобрали в одну из боевых бригад ВСУ.
Впоследствии Ганин отреагировал на слухи о мобилизации. Он опубликовал два юмористических видео на тему уклонения и службы. Актер намекнул, что присоединился к Десантно-штурмовым войскам.
Заметим, что за время полномасштабного вторжения Кирилл дважды ходил в военкомат, но получал отказ. Он отмечал, что нет бронирования от мобилизации.