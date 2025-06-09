Где сейчас участник "Х-Фактора 5" Кирилл Каплуновский, сыгравший в мюзикле Notre Dame De Paris

Кирилл Каплуновский принял участие в шоу "Х-Фактор", чтобы попробовать построить собственную певческую карьеру. Артист дошел до финала, однако за шаг до победы удача ему не улыбнулась.

Кирилл родился 7 декабря 1994 года в Донецкой области. С 9 лет начал заниматься пением, а после девятого класса поступил в Киевский институт музыки им. Р.М. Глиэра на специальность "Эстрадный вокал". В 2014 году поступил в Киевскую Муниципальную Академию эстрадного и циркового искусства им. Л. Утесова. Как сложилась жизнь Каплуновского и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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"Х-Фактор" и дальнейший творческий путь

Ранее певец участвовал в мюзиклах в театре "Комильфо". Однако впоследствии Кирилл пришел на "Х-Фактор" за победой. Он мечтал потратить главный приз на запись альбома и личные расходы. Каплуновский попал в команду невероятной Нино Катамадзе.

Кирилл Каплуновский – Le bien qui fait mal-Рок-опера ("Х-Фактор"): смотрите видео онлайн

В финале борьбу за главный приз продолжили Дмитрий Бабак, трио "Экстрим" и Кирилл Каплуновский. К слову, первый одержал победу.

Интересно, что в том же сезоне участвовала Валерия Симулик, которая сегодня живет в США и строит карьеру под псевдонимом VESTA.

Но после проекта жизнь певца изменилась. Об этом он сам рассказывал в одном из интервью.

Но на самом деле ты сталкиваешься с тем, что, в первую очередь, это адский круглосуточный труд, и все то, что ты умел, лишь первый шаг к мастерству и профессионализму. Вопрос лишь в том, готов ли ты идти дальше и чем готов жертвовать,

– поделился Кирилл.

Кроме того, парень получал новые знания не только в Украине, но и за рубежом. Ему помогали мастера итальянской школы современного вокала.

Его жизнь перевернулась с ног на голову, ведь пришлось в график добавлять свободные дни и часы на гастроли. Возможно, не все знали, что Кирилл Каплуновский – обладатель Гран-при всеукраинских и международных конкурсов, среди которых: "Славянский Базар" 2005, "Восточный Базар" 2013, "Baltic Voice" 2015 года, Gdynia OPEN (2018).

В 2023 году сыграл роль Клода Фролло в мюзикле Notre Dame De Paris.

Кирилл Каплуновский в роли Клода Фролло / Фото из инстаграма певца

А вот что касается личной жизни певца, то эта тема неизвестна публике. Ранее исполнитель говорил, что для него сначала важно иметь ресурс, чтобы обеспечивать семью, а уже тогда решаться на брак.

Где сейчас Кирилл Каплуновский

В соцсетях артист не слишком активен и изредка делится новой информацией о своей жизни. В фейсбуке Кирилла указано, что он был судьей фестиваля талантов, является солистом в Национальном президентском оркестре.

Чем сейчас занимается Кирилл Каплуновский / Скриншот с фейсбука

Каплуновский также присоединяется к сборам, которые направлены на поддержку ВСУ. В июле прошлого года певец получил звание заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины.

Кирилл Каплуновский получил звание заслуженного деятеля / Фото из фейсбука ЦК "Святошин"