Звезда "Дневников вампира" Кэндис Кинг стала мамой в третий раз

Американская актриса Кэндис Кинг, известная по роли Кэролайн Форбс в сериале "Дневники вампира", в третий раз стала мамой. Она родила от своего мужа Стивена Крюгера.

Радостной вестью Кинг поделилась на своей странице в инстаграме.

Не пропустите Дилан Спроус и Барбара Палвин впервые станут родителями

У Кэндис Кинг и Стивена Крюгера родился сын, которого они назвали Арло Доминик. Мальчик появился на свет 3 мая. Актеры поделились фото сына, где он держит одного из родителей за руку.

Добро пожаловать в мир, наш милый мальчик. Мы так влюблены,

– говорится в заметке звезды "Дневников вампира".

Кэндис Кинг объявила о помолвке со Стивеном Крюгером в мае прошлого года. В апреле 2026-го издание Vogue сообщило, что они поженились в High Point Farm в Теннесси.

Актриса уже имеет двух дочерей от бывшего мужа, гитариста рок-группы The Fray Джо Кинга: Флоренс и Жозефину. О третьей беременности она объявила в декабре.

Кто из мировых звезд беременный?

Напомним, в апреле американская актриса Натали Портман сообщила, что в третий раз станет мамой. Она родит ребенка от своего избранника, музыканта и продюсера Танги Дестабля.

Сейчас голливудская звезда проживает в Париже. В столице Франции она наслаждается беременностью и проводит время со своими детьми. Портман имеет сына Алефа и дочь Амалию от своего бывшего мужа, танцовщика Бенджамина Мильпье.