13 марта, 10:36
2

Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм родила первенца: нежные фото с ребенком

Мария Примыч
Основні тези
  • Американская актриса Кэт Грэм и ее муж Брайант Вуд стали родителями сына.
  • Кэт Грэм объявила о беременности в декабре 2025 года.

Американская актриса Кэт Грэм впервые стала мамой. У звезды сериала "Дневники вампира" и ее мужа Брайанта Вуда родился сын.

О пополнении в семье супруги сообщили 12 марта. Кэт и Брайант опубликовали совместные фото с малышом в инстаграме.

На одной из фотографий Кэт Грэм держит новорожденного сына на руках, а Брайант Вуд нежно обнимает жену.

Добро пожаловать в мир, Просперо "Сперо" Найма Вуд, 
– говорится в заметке.

Кэт Грэм и Брайант Вуд стали родителями / Фото из инстаграма

 

 

Напомним, что звезда сериала "Дневники вампира" объявила о беременности в начале декабря 2025 года. Актриса показала серию черно-белых фото с мужем, на которых заметен округлый животик. Спустя два дня Грэм рассказала People, что у них с Вудом родится мальчик.

Мы с Брайантом рады объявить, что ожидаем мальчика. Это путешествие было наполнено столько радости, благодарности и любви. Мы чувствуем себя невероятно благословенными и не можем дождаться следующей главы, 
– сказала она.

Что известно об отношениях Кэт Грэм и Брайанта Вуда?

  • Кэт Грэм и Брайант Вуд поженились в октябре 2023 года. Церемония прошла в Лос-Анджелесе.

  • Через два года они отпраздновали свадьбу во второй раз в Шале Турнесоль, частном поместье в Маунтин-Центре, куда пригласили семью и друзей.

  • "Мы очень хотели сыграть вторую свадьбу, потому что, технически, это была наша первая настоящая свадьба. Когда мы впервые поженились тайно, это было невероятно приватно – к нам домой приехал человек и женил нас, а свидетелями были наши собаки", – рассказывала Грэм.