Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм впервые станет мамой
- Кэт Грэм, известная по сериалу "Дневники вампира", и ее муж Брайант Вуд ждут рождения ребенка.
- Пара поженилась в октябре 2023 года в Лос-Анджелесе, после нескольких лет дружбы, и недавно отпраздновала свадьбу во второй раз.
Американская актриса Кэт Грэм, известная по роли Бонни Беннет в сериале "Дневники вампира", и ее муж Брайант Вуд ждут рождения ребенка. Знаменитость впервые станет мамой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Грэм. Она опубликовала серию фотографий с любимым, на которых заметен беременный животик.
У нас будет ребенок!,
– написала Кэт Грэм.
В комментариях под сообщением поклонники и звезды поздравили актрису и ее мужа с предстоящим пополнением, в частности модели Винни Харлоу и Пэрис Хилтон и актрисы Никки Рид и Кэндис Кинг.
Кэт Грэм впервые станет мамой / Фото из инстаграма актрисы
Как пишет People, Кэт Грэм и Брайант Вуд поженились в октябре 2023 года в Лос-Анджелесе. До этого они несколько лет были лучшими друзьями. Недавно пара отпраздновала свадьбу во второй раз.
Актриса делилась фотографиями со второй свадебной церемонии в инстаграме. Она позировала в платье от французского модельера Жана Поля Готье.
Что известно о Кэт Грэм?
Кэт Грэм родом из швейцарского города Женева, а выросла в Лос-Анджелесе.
Актриса дебютировала в комедии 1998 года "Ловушка для родителей", режиссером которой стала Нэнси Мейерс. Также Кэт сыграла в фильмах "Папе снова 17" и "Соседка по комнате" и снялась в клипе Джастина Бибера на песню Somebody to love.
В 2008 году Грэм начала встречаться с актером Коттреллом Гидри. Они обручились в 2012 году, однако уже в 2014 разошлись. Актриса также находилась в отношениях с режиссером Дарреном Жене.
В 2024 году звезда сериала "Дневник вампира" посетила украинских детей в Будапеште в рамках программы, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.