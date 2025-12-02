Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм впервые станет мамой

Американская актриса Кэт Грэм, известная по роли Бонни Беннет в сериале "Дневники вампира", и ее муж Брайант Вуд ждут рождения ребенка. Знаменитость впервые станет мамой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Грэм. Она опубликовала серию фотографий с любимым, на которых заметен беременный животик.

У нас будет ребенок!,

– написала Кэт Грэм.

В комментариях под сообщением поклонники и звезды поздравили актрису и ее мужа с предстоящим пополнением, в частности модели Винни Харлоу и Пэрис Хилтон и актрисы Никки Рид и Кэндис Кинг.

Кэт Грэм впервые станет мамой / Фото из инстаграма актрисы

Как пишет People, Кэт Грэм и Брайант Вуд поженились в октябре 2023 года в Лос-Анджелесе. До этого они несколько лет были лучшими друзьями. Недавно пара отпраздновала свадьбу во второй раз.

Актриса делилась фотографиями со второй свадебной церемонии в инстаграме. Она позировала в платье от французского модельера Жана Поля Готье.

Что известно о Кэт Грэм?