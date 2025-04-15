С профессиональным макияжем и прическами: Кэти Перри вместе с женским экипажем побывали в космосе
- Кэти Перри вместе с пятью женщинами совершила суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard 14 апреля, став первым полностью женским экипажем в космосе с 1963 года.
- Полет длился 11 минут, капсула достигла высоты 100 км.
14 апреля состоялось знаковое событие в сфере космического туризма. Американская поп-звезда Кэти Перри вместе с пятью другими женщинами совершила суборбитальный полет на космическом корабле New Shepard.
Их рейс NS-31 стал первым полностью женским экипажем в космосе с 1963 года, когда советская космонавтка Валентина Терешкова самостоятельно поднялась на орбиту. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.
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Космический полет стартовал с космодрома в Западном Техасе 14 апреля.
Кроме Кэти Перри, в состав экипажа вошли невеста основателя космической аэрокомпании Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес, телеведущая Гейл Кинг, продюсер Кэрианн Флинн, инженер NASA Айша Бове и биоастронавт, номинант на Нобелевскую премию мира Аманда Нгуен.
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Полет длился примерно 11 минут. Капсула с экипажем достигла высоты 100 километров. Женщины смогли насладиться несколькими десятками секунд невесомости и уникальным видом на нашу планету.
Для этой миссии были созданы специальные голубые костюмы, разработанные Санчес, которые учитывали особенности женской фигуры для максимального комфорта. Также впервые женщины отправились в космос с профессиональным макияжем и прическами.
Кэти Перри и женский экипаж в космосе: смотрите видео онлайн
После приземления участницы миссии поделились эмоциями. Кэти Перри, которая ранее призналась, что мечтала о космическом путешествии с 15 лет, выйдя из капсулы, начала целовать землю и петь What a Wonderful World Луи Армстронга.
Кэти Перри полетела в космос: смотрите видео онлайн
Для справки! Это уже 11-й пилотируемый полет ракеты New Shepard и 31-й в целом в истории компании. Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, осуществляет туристические суборбитальные полеты с 2021 года. За это время 52 человека побывали в космосе благодаря ее программам.
За полетом наблюдали известные личности, среди которых Орландо Блум с дочерью от брака с Перри, Опра Уинфри, Крис Дженнер и Хлои Кардашьян.