В прошлом году вышел клип на песню Кэтти Перри Lifetimes. На момент написания материала, ролик на ютубе просмотрели более 14 миллион раз.

Однако выяснилось, что за съемки этого ролика артистку заставили заплатить немалый штраф. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание New Musical Express.

Так, в июле 2024 года Кэти Перри вместе со съемочной группой работала над клипом на песню Lifetimes в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. Впоследствии стало известно, что съемки проходили на дюнах С'Эспальмадор – территории, куда вход запрещен, чтобы сохранить уникальную природу и животный мир. Это вызвало волну критики от экологов.

Кэти Перри – Lifetimes: смотрите видео онлайн

В Министерстве сельского хозяйства Балеарских островов заявили, что продюсеры клипа не имели официального разрешения на съемки. Представители певицы объяснили, что получили устное согласие и подали документы на разрешение, но оно еще было в процессе оформления. В то же время они отмечают, что придерживались всех требований и с уважением относились к охраняемой территории.

За нарушение команде Перри назначили штраф в размере €6 001 (более £5 000), который уже уплачен. Дополнительных санкций не будет, поскольку команда не нанесла ущерб окружающей среде.

Напомним, что сейчас Кэти Перри находится в туре Lifetimes в поддержку альбома "143", который вышел в сентябре 2024 года. Тур стартовал в апреле в Мехико и завершится в декабре в Абу-Даби.

Во время гастролей у Кэти случались курьезные ситуации. Например, на концерте в Аделаиде (Австралия) она чуть не упала с высоты из-за неисправности реквизита. А во время выступления в Лас-Вегасе у певицы внезапно расстегнулся бюстгальтер, когда она бежала по сцене.