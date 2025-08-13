Однако выяснилось, что за съемки этого ролика артистку заставили заплатить немалый штраф. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание New Musical Express.

Так, в июле 2024 года Кэти Перри вместе со съемочной группой работала над клипом на песню Lifetimes в природном парке Сес-Салинес на Балеарских островах. Впоследствии стало известно, что съемки проходили на дюнах С'Эспальмадор – территории, куда вход запрещен, чтобы сохранить уникальную природу и животный мир. Это вызвало волну критики от экологов.

Кэти Перри – Lifetimes: смотрите видео онлайн

В Министерстве сельского хозяйства Балеарских островов заявили, что продюсеры клипа не имели официального разрешения на съемки. Представители певицы объяснили, что получили устное согласие и подали документы на разрешение, но оно еще было в процессе оформления. В то же время они отмечают, что придерживались всех требований и с уважением относились к охраняемой территории.

За нарушение команде Перри назначили штраф в размере €6 001 (более £5 000), который уже уплачен. Дополнительных санкций не будет, поскольку команда не нанесла ущерб окружающей среде.

Напомним, что сейчас Кэти Перри находится в туре Lifetimes в поддержку альбома "143", который вышел в сентябре 2024 года. Тур стартовал в апреле в Мехико и завершится в декабре в Абу-Даби.

Во время гастролей у Кэти случались курьезные ситуации. Например, на концерте в Аделаиде (Австралия) она чуть не упала с высоты из-за неисправности реквизита. А во время выступления в Лас-Вегасе у певицы внезапно расстегнулся бюстгальтер, когда она бежала по сцене.