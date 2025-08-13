Утім, з'ясувалося, що за зйомки цього ролика артистку змусили заплатити чималий штраф. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання New Musical Express.

Так, у липні 2024 року Кеті Перрі разом зі знімальною групою працювала над кліпом на пісню Lifetimes у природному парку Сес-Салінес на Балеарських островах. Згодом стало відомо, що зйомки відбувалися на дюнах С'Еспальмадор – території, куди вхід заборонено, аби зберегти унікальну природу та тваринний світ. Це викликало хвилю критики від екологів.

Кеті Перрі – Lifetimes: дивіться відео онлайн

У Міністерстві сільського господарства Балеарських островів заявили, що продюсери кліпу не мали офіційного дозволу на зйомки. Представники співачки пояснили, що отримали усну згоду та подали документи на дозвіл, але він ще був у процесі оформлення. Водночас вони наголошують, що дотримувалися всіх вимог і з повагою ставилися до охоронюваної території.

За порушення команді Перрі призначили штраф у розмірі €6 001 (понад £5 000), який уже сплачено. Додаткових санкцій не буде, оскільки команда не завдала шкоди довкіллю.

Нагадаємо, що зараз Кеті Перрі перебуває в турі Lifetimes на підтримку альбому "143", який вийшов у вересні 2024 року. Тур стартував у квітні в Мехіко та завершиться в грудні в Абу-Дабі.

Під час гастролей у Кеті траплялися курйозні ситуації. Наприклад, на концерті в Аделаїді (Австралія) ледь впала з висоти через несправність реквізиту. А під час виступу в Лас-Вегасі у співачки раптово розстібнувся бюстгальтер, коли вона бігла сценою.