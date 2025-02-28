Певица Кэти Перри улетит в космос: кто еще вошел в состав женского экипажа

Американская певица Кэти Перри улетит в космос. Она вошла в состав экипажа туристической ракеты New Shepard.

Об этом рассказали в частной аэрокосмической компании Blue Origin, пишет 24 Канал. На официальном сайте опубликовали статью, в которой поделились подробностями миссии.

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Так, в состав экипажа вошли шесть женщин: певица Кэти Перри, аэрокосмическая инженерша Айша Боу, биоастронавтка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, продюсер Керианна Флинн и журналистка Лорен Санчес.

Для Кэти большая честь быть частью первой женской команды Blue Origin, и она надеется, что ее путешествие вдохновит ее дочь и других стремиться к звездам в прямом и переносном смысле,

– сообщили в компании Blue Origin.

На сайте также отметили, что эта миссия станет 11-м полетом человека для программы New Shepard и 31-м в его истории. По состоянию на сегодняшний день в рамках программы 52 человека перелетели над линией Кармана, международно признанным пределом космоса. В компании добавили, что это первый женский лётный экипаж после самостоятельного полета российской космонавтки Валентины Терешковой в космос в 1963 году. Рейс стартует уже этой весной.

Состав экипажа туристической ракеты New Shepard / Фото с сайта Blue Origin

Кэти Перри высказалась о своем полете в космос

На своей странице в инстаграме Кэти Перри написала, что не поверила бы, если бы раньше кто-то сказал, что она станет частью первой в истории женской команды в космосе.

"В детстве для меня не существовало ничего, чего нельзя было бы вообразить. Хотя мы росли в небогатых обстоятельствах, я никогда не переставала смотреть на мир с надеждой и удивлением. Я упорно работаю, чтобы жить именно так, и я больше, чем когда-либо, мотивирована быть примером для своей дочери, показывая, что женщины должны занимать пространство (каламбур)", – говорится в сообщении певицы.