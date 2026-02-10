"Мама Кевина" из "Один дома" умерла: причина смерти актрисы Кэтрин О'Хара

В конце января из жизни ушла актриса Кэтрин О'Хара, известная по роли мамы Кевина в фильме "Один дома". Лишь спустя несколько недель раскрыли причину ее смерти.

Об этом стало известно из свидетельства о ее смерти, обнародованное в США, как пишет BBC.

Причиной смерти Кэтрин стал тромб в легких – это опасное состояние, когда сгусток крови блокирует сосуды и человеку становится трудно дышать. Кроме того, когда происходит тромбоэмболия легких, у человека может внезапно появиться одышка, боль в груди или кашель с кровью.

Также известно, что актриса боролась с раком прямой кишки. Она проходила лечение с марта 2025 года.

Напомним, что перед этим издание People обратилось за комментарием в Пожарный департамент Лос-Анджелеса, где журналистам сообщили, что в 4:48 утра к ним поступил вызов в отношении женщины около 70 лет, которая жаловалась на проблемы с дыханием. Ее доставили в ближайшую больницу в тяжелом состоянии. Медики пытались спасти жизнь актрисы, однако безрезультатно. Через несколько часов после госпитализации Кэтрин О'Хара умерла.

Что еще известно о смерти Кэтрин О'Хара?