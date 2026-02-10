"Мама Кевіна" із "Сам удома" померла: причина смерті акторки Кетрін О'Хари

Наприкінці січня з життя пішла акторка Кетрін О'Хара, відома за роллю мами Кевіна у фільмі "Сам удома". Лише через кілька тижнів розкрили причину її смерті.

Про це стало відомо зі свідоцтва про її смерть, оприлюднене у США, як пише BBC.

Причиною смерті Кетрін став тромб у легенях – це небезпечний стан, коли згусток крові блокує судини й людині стає важко дихати. Крім того, коли стається тромбоемболія легенів, у людини може раптово з'явитися задишка, біль у грудях або кашель з кров'ю.

Також відомо, що акторка боролася з раком прямої кишки. Вона проходила лікування з березня 2025 року.

Нагадаємо, що перед цим видання People звернулося за коментарем до Пожежного департаменту Лос-Анджелеса, де журналістам повідомили, що о 4:48 ранку до них надійшов виклик щодо жінки близько 70 років, яка скаржилася на проблеми з диханням. Її доправили до найближчої лікарні у важкому стані. Медики намагалися урятувати життя акторки, однак безрезультатно. Через кілька годин після госпіталізації Кетрін О'Хара померла.

Що ще відомо про смерть Кетрін О'Хари?