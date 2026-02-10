Про це стало відомо зі свідоцтва про її смерть, оприлюднене у США, як пише BBC.
Причиною смерті Кетрін став тромб у легенях – це небезпечний стан, коли згусток крові блокує судини й людині стає важко дихати. Крім того, коли стається тромбоемболія легенів, у людини може раптово з'явитися задишка, біль у грудях або кашель з кров'ю.
Також відомо, що акторка боролася з раком прямої кишки. Вона проходила лікування з березня 2025 року.
Нагадаємо, що перед цим видання People звернулося за коментарем до Пожежного департаменту Лос-Анджелеса, де журналістам повідомили, що о 4:48 ранку до них надійшов виклик щодо жінки близько 70 років, яка скаржилася на проблеми з диханням. Її доправили до найближчої лікарні у важкому стані. Медики намагалися урятувати життя акторки, однак безрезультатно. Через кілька годин після госпіталізації Кетрін О'Хара померла.
Що ще відомо про смерть Кетрін О'Хари?
- Акторка відійшла у засвіти 30 січня 2025 року у віці 71 року.
- В неї залишилися чоловік – художник-постановник Бо Велч, а також сини Меттью та Люк.
- На смерть знаменитості з болем відреагував Маколей Калкін, з яким вони разом знімалися у фільмі "Сам удома" і мали теплі стосунки поза знімальним майданчиком.
- Інші актори та режисери також щемливо вшанували пам'ять Кетрін О'Хари.