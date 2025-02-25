Klavdia Petrivna неожиданно перенесла концерты в Польше: артистка назвала причину

Певица Klavdia Petrivna еще в начале месяца объявила о мини-туре, который планировала провести в Польше. Но из-за состояния здоровья артистка решила перенести концерты.

Klavdia Petrivna перенесла концерты в Польше, что должны были состояться 1, 4 и 5 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм артистки.

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Klavdia Petrivna сообщила, что она и ее команда подхватила вирус. Поэтому сейчас певица не может провести ни репетиции, ни концерты в Польше.

Похоже, было опрометчиво с моей стороны устраивать встречи с интеллигенцией во Львове во время сложной эпидемиологической ситуации... Я и буквально вся моя команда подхватили вирус, из-за чего безопасно и ответственно провести репетиции и концерты в Польше сейчас, к сожалению, невозможно,

– объявила певица.

Артистка перенесла концерты на начало мая. Позже она назовет новые даты, а билеты тем временем остаются действительными. Klavdia Petrivna добавила, что приложит все усилия, чтобы удалось увидеться с поклонниками на концертах.



Klavdia Petrivna перенесла концерты / Фото из инстаграма Klavdia Petrivna

Как прошли концерты Klavdia Petrivna во Львове