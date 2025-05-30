Другое звучание и олицетворение глубоких смыслов: Klavdia Petrivna презентовала новый альбом
- Певица Klavdia Petrivna выпустила новый альбом "Интимная лирика", который состоит из пяти треков, включая совместную песню с OSTY "Желтые цветы".
Альбом содержит треки "Палай", "Интимная лирика", "Желтые цветы", "Монашки", "Музыка в наушниках".
Певица Klavdia Petrivna выпустила новый альбом "Интимная лирика". В него вошли пять треков.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Klavdia Petrivna. В альбом, в частности, вошла песня "Желтые цветы", которую певица записала вместе с OSTY.
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Альбом "Интимная лирика" Klavdia Petrivna состоит из пяти треков: "Палай", "Интимная лирика", "Желтые цветы", "Монашки", "Музыка в наушниках".
5 треков, 5 состояний, 5 возможностей для выражения своих эмоций. Каждый найдет то, что искал. Каждый сможет услышать то, что чувствует, но не знает, как описать,
– говорится на сайте певицы.
Заметим! "Желтые цветы" – не первый совместный трек Klavdia Petrivna и OSTY. Ранее артисты вместе записали песни "Кто ты" и "Не пугай".
Klavdia Petrivna и OSTY – "Желтые цветы": слушайте онлайн
Кстати! Ранее мы писали материал, в чем феномен артистов, которые скрывают свои лица.
Klavdia Petrivna поделилась, что посвящает альбом "Интимная лирика" тем, кому нравится ее творчество. Певица также написала о каждой песне из нового альбома:
- "Палай" – напоминание, что нельзя сдаваться.
- "Интимная лирика" – символ борьбы за свою любовь.
- "Желтые цветы" – постиронический взгляд на разрыв.
- "Монашки" – своеобразная ирония отчаяния на фоне упрямства.
- "Музыка в наушниках" – выдох свободы после всех испытаний.
Klavdia Petrivna – "Музыка в наушниках": слушайте онлайн
Реакция слушателей на новый альбом Klavdia Petrivna
- "Этот альбом – это феномен! Совсем другое звучание. Я в восторге, не могу перестать слушать все песни подряд!"
- "Этот альбом – это нечто особенное. Это олицетворение глубоких смыслов и что-то такое новое".
- "Ваши песни – это то, что навсегда останется в моем сердце".
- "Соломия, поздравляю тебя с новым альбомом".