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Show24 Музыка Другое звучание и олицетворение глубоких смыслов: Klavdia Petrivna презентовала новый альбом
30 мая, 09:52
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Другое звучание и олицетворение глубоких смыслов: Klavdia Petrivna презентовала новый альбом

Мария Примыч
Основні тези
  • Певица Klavdia Petrivna выпустила новый альбом "Интимная лирика", который состоит из пяти треков, включая совместную песню с OSTY "Желтые цветы".

  • Альбом содержит треки "Палай", "Интимная лирика", "Желтые цветы", "Монашки", "Музыка в наушниках".

     

Певица Klavdia Petrivna выпустила новый альбом "Интимная лирика". В него вошли пять треков.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на сайт Klavdia Petrivna. В альбом, в частности, вошла песня "Желтые цветы", которую певица записала вместе с OSTY.

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Альбом "Интимная лирика" Klavdia Petrivna состоит из пяти треков: "Палай", "Интимная лирика", "Желтые цветы", "Монашки", "Музыка в наушниках".

5 треков, 5 состояний, 5 возможностей для выражения своих эмоций. Каждый найдет то, что искал. Каждый сможет услышать то, что чувствует, но не знает, как описать, 
– говорится на сайте певицы.

Заметим! "Желтые цветы" – не первый совместный трек Klavdia Petrivna и OSTY. Ранее артисты вместе записали песни "Кто ты" и "Не пугай".

Klavdia Petrivna и OSTY – "Желтые цветы": слушайте онлайн

Кстати! Ранее мы писали материал, в чем феномен артистов, которые скрывают свои лица.

Klavdia Petrivna поделилась, что посвящает альбом "Интимная лирика" тем, кому нравится ее творчество. Певица также написала о каждой песне из нового альбома:

  • "Палай" – напоминание, что нельзя сдаваться.
  • "Интимная лирика" – символ борьбы за свою любовь.
  • "Желтые цветы" – постиронический взгляд на разрыв.
  • "Монашки" – своеобразная ирония отчаяния на фоне упрямства.
  • "Музыка в наушниках" – выдох свободы после всех испытаний.

Klavdia Petrivna – "Музыка в наушниках": слушайте онлайн

Реакция слушателей на новый альбом Klavdia Petrivna

  • "Этот альбом – это феномен! Совсем другое звучание. Я в восторге, не могу перестать слушать все песни подряд!"
  • "Этот альбом – это нечто особенное. Это олицетворение глубоких смыслов и что-то такое новое".
  • "Ваши песни – это то, что навсегда останется в моем сердце".
  • "Соломия, поздравляю тебя с новым альбомом".