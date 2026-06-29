Известная украинская актриса раскрыла пол будущего ребенка: фото с гендер-вечеринки

28-летняя актриса Клавдия Дрозд, известная по сериалам "Реванш" и "Узнай меня", недавно сообщила о своей первой беременности.

Теперь звезда раскрыла пол будущего ребенка и показала кадры с гендер-вечеринки, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

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Клавдия призналась, что раньше была убеждена: никогда не будет устраивать гендер-вечеринку. Впрочем, впоследствии она изменила свое мнение и не пожалела об этом. Пол ребенка актриса вместе с возлюбленным узнала во время традиционного разрезания торта – внутри оказалась голубая начинка, так что пара ждет мальчика.

Гендер-вечеринка Клавдии Дрозд / Фото из Instagram актрисы

Спасибо моим близким за эти воспоминания,

– написала Клавдия под фото.

Добавим, что Клавдия не показывает своего избранника и редко говорит об отношениях. По словам актрисы, ее возлюбленный не является публичным человеком и не любит лишнего внимания.

Напомним, что ранее актер Андрей Клименков во второй раз стал отцом.