Участница Евровидения-2025 исполнила российскую песню и оправдалась после этого
- Клавдия Пападопулу, представительница Греции на Евровидении-2025, исполнила российскую песню "Камин" певца Jony, что вызвало критику в сети.
- Jony, азербайджанского происхождения, продолжает развивать карьеру в России, игнорируя ее агрессию против Украины.
Представительница Греции на Евровидении-2025 Клавдия Пападопулу спела российскую песню. В сети певицу упрекнули за это – люди напомнили, что Россия начала против Украины войну и продолжает убивать украинцев.
Клавдия Пападопулу исполнила песню "Камин" российского певца азербайджанского происхождения Jony (Джахид Афраил оглы Гусейнли). Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее аккаунт в тиктоке.
Jony замалчивает войну России против Украины. Певец продолжает активно развивать карьеру на территории государства-террористки и выпускать треки на русском языке, несмотря на свое азербайджанское происхождение.
Клавдия Пападопулу спела песню Jony: смотрите видео
В комментариях под видео Клавдию Пападопулу некоторые люди возмутились ее кавером на российскую песню:
- "Извините, что? Пока Россия убивает людей, она поет русскую музыку".
- "Девушка поет о геноциде, а потом поет на языке тех, кто совершает геноцид".
- "Это русская песня, которую поют на русском".
Администратор телеграм-канала "Дом Евровидения" обратился к певице за комментарием по поводу ситуации:
Если я смотрю турецкие сериалы, то значит ли это, что я поддерживаю турков, которые убивали моих предков?,
– ответила она.
Кто такая Клавдия Пападопулу?
Клавдия Пападопулу – 23-летняя греческая певица понтийского происхождения.
Она стала известной в 2018 году после участия в 5 сезоне шоу "Голос Греции".
Певица представляла Грецию на песенном конкурсе Евровидение-2025, который проходил в швейцарском городе Базель, с песней Asteromata. Тогда Клавдию заподозрили в плагиате номеров от Украины – речь идет о номерах Jerry Heil и alyona alyona (Teresa & Maria) и Джамалы ("1944").
В песне Asteromata частично рассказывается о геноциде понтийских греков и их вынужденной миграции.
Клавдия Пападопулу заняла 6 место на Евровидении-2025, набрав 231 балл.