10 вересня, 15:06
Учасниця Євробачення-2025 виконала російську пісню і виправдалась після цього

Марія Примич
Основні тези
  • Клавдія Пападопулу, представниця Греції на Євробаченні-2025, виконала російську пісню "Камін" співака Jony, що викликало критику в мережі.
  • Jony, азербайджанського походження, продовжує розвивати кар'єру в Росії, ігноруючи її агресію проти України.

Представниця Греції на Євробаченні-2025 Клавдія Пападопулу заспівала російську пісню. У мережі співачці дорікнули за це – люди нагадали, що Росія розпочала проти України війну і продовжує вбивати українців.

Клавдія Пападопулу виконала пісню "Камін" російського співака азербайджанського походження Jony (Джахід Афраїл огли Гусейнлі). Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її акаунт у тіктоці. 

Jony замовчує війну Росії проти України. Співак продовжує активно розвивати кар'єру на території держави-терористки й випускати треки російською мовою, попри своє азербайджанське походження. 

Клавдія Пападопулу заспівала пісню Jony: дивіться відео

У коментарях під відео Клавдію Пападопулу деякі люди обурилися її кавером на російську пісню:

  • "Вибачте, що? Поки Росія вбиває людей, вона співає російську музику".
  • "Дівчина співає про геноцид, а потім співає мовою тих, хто чинить геноцид".
  • "Це російська пісня, яку співають російською".

Адміністратор телеграм-каналу "Дім Євробачення" звернуся до співачки за коментарем з приводу ситуації:

Якщо я дивлюсь турецькі серіали, то чи означає це, що я підтримую турків, які вбивали моїх предків?, 
– відповіла вона. 

Заява Клавдії Пападопулу / Скриншот з телеграм-каналу "Дім Євробачення"

Хто така Клавдія Пападопулу?

  • Клавдія Пападопулу – 23-річна грецька співачка понтійського походження. 

  • Вона стала відомою у 2018 році після участь у 5 сезоні шоу "Голос Греції".

  • Співачка представляла Грецію на пісенному конкурсі Євробаченні-2025, який проходив у швейцарському місті Базель, з піснею Asteromata. Тоді Клавдію запідозрили у плагіатів номерів від України – йдеться про номери Jerry Heil і alyona alyona (Teresa & Maria) і Джамали ("1944").

  • У пісні Asteromata частково розповідається про геноцид понтійських греків і їхню вимушену міграцію. 

  • Клавдія Пападопулу посіла 6 місце на Євробаченні-2025, набравши 231 бал. 