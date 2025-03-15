После волны хейта: KOLA отреагировала на скандал со звукорежиссерами во "Дворце спорта"

На концерте KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, во "Дворце спорта" возникли проблемы со звуком. Из-за этого исполнительница в грубой форме обратилась к звукорежиссерам, чтобы те все исправили.

После того, как момент с выступления завирусился в сети, на исполнительницу вылилась волна хейта. Теперь KOLA отреагировала. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Так, Анастасия попросила прощения у команды звукорежиссеров на которых публично накричала. Певица призналась, что на тот момент чувствовала, что не может поступить по-другому.

Я не слышала музыку в своих In-Ear, и мне казалось, что я из-за этого не могу стопроцентно дать все то, на что заслуживает мой зритель. Я живой человек, я не идеальный человек, и, к сожалению, эмоции взяли надо мной верх. Это мой опыт, я его принимаю,

– сказала Прудиус.

В своем обращении KOLA поблагодарила как сторонников, так и критиков, отметив, что подобные ситуации делают ее сильнее. "Могла ли я промолчать? Да могла. Могла ли я и дальше делать вид, что все в порядке? Да, я могла. Но я такая, какая я есть, и я думаю, что именно за это вы меня и полюбили", – подытожила артистка.

Что произошло на концерте KOLA

Инцидент произошел перед дуэтным номером с Parfeniuk, когда певица отказалась продолжать выступление до решения проблемы. "У меня нет барабана, баса, голоса. Все стало хуже в 58 раз. Пока вы не сделаете звук, я не буду выступать", – заявила она тогда.

Пока технические проблемы решались, Parfeniuk развлекал публику акапельным исполнением своей песни "Врубай".

Заметим, на концерте KOLA одновременно произошел очень трогательный момент – военный сделал предложение своей девушке на сцене "Дворца спорта".