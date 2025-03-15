Після того, як момент з виступу завірусився в мережі, на виконавицю вилилася хвиля хейту. Тепер KOLA відреагувала. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку артистки.

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Так, Анастасія попросила пробачення у команди звукорежисерів на яких публічно накричала. Співачка зізналася, що на той момент відчувала, що не може вчинити по-іншому.

Я не чула музику у своїх In-Ear, і мені здавалося, що я через це не можу стовідсотково дати все те, на що заслуговує мій глядач. Я жива людина, я не ідеальна людина, і, на жаль, емоції взяли наді мною верх. Це мій досвід, я його приймаю,

– сказала Прудіус.

У своєму зверненні KOLA подякувала як прихильникам, так і критикам, зазначивши, що подібні ситуації роблять її сильнішою. "Чи могла я промовчати? Так могла. Чи могла я й далі удавати, що все гаразд? Так, я могла. Але я така, яка я є, і я думаю, що саме за це ви мене і полюбили", – підсумувала артистка.

Що відбулося на концерті KOLA

Інцидент стався перед дуетним номером з Parfeniuk, коли співачка відмовилася продовжувати виступ до розв'язання проблеми. "У мене немає барабана, басу, голосу. Все стало гірше у 58 разів. Поки ви не зробите звук, я не буду виступати", – заявила вона тоді.

Поки технічні проблеми вирішувалися, Parfeniuk розважав публіку акапельним виконанням своєї пісні "Врубай".

Зауважимо, на концерті KOLA водночас стався дуже зворушливий момент – військовий зробив пропозицію своїй дівчині на сцені "Палацу спорту".