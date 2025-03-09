Премьера песни с Monatik, признание Moisei и многое другое: KOLA во второй раз собрала Дворец спорта

Тысячи людей, звездные гости, любимые хиты, премьера песни с Monatik, невероятные постановки и благотворительная инициатива – все это о концерте KOLA, который прошел вчера, 8 марта. Певица во второй раз собрала поклонников во Дворце спорта в Киеве. Впервые она выступила там в прошлом году в свой день рождения – 19 октября.

Редакции 24 Канала также удалось побывать на концерте KOLA в Международный женский день и насладиться праздничной атмосферой. В материале читайте, как прошло шоу артистки во Дворце спорта.

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Концерт начался с рассказа KOLA о родном Харькове, который ежедневно обстреливают россияне. Певица вспомнила, как впервые влюбилась, как провожала закат на крыше многоэтажки в городе. Затем она вышла на сцену и спела песню "Бути простим".

KOLA – "Бути простим": смотрите видео онлайн

Зазвучал во Дворце спорта и один из любимых хитов – "Під крилом". Затем вместе с KOLA на сцене зажег Monatik. Артисты презентовали совместный трек "127", который еще не выпустили.

KOLA – "Під крилом": смотрите видео онлайн

KOLA и Monatik – "127": смотрите видео онлайн

Также со сцены Дворца спорта певица обратилась с важным объявлением. KOLA призвала украинцев перестать слушать российскую музыку, которая продолжает "залетать" в топчарты музыкальных платформ.

Мы не должны слушать песни тех людей, которые убивают нас ежедневно, которые каждый день хотят только разрушений. И хотят, чтобы мы все умерли. Мы не должны этого делать,

– сказала она.

KOLA призвала не слушать российскую музыку: смотрите видео онлайн

Кроме того, KOLA напомнила о Харькове и других городах, которые страдают от постоянных российских обстрелов.

Каждый день они хотят нести нам боль и потерю. Каждый день они хотят делать зло. У кого-то они уже забрали город. У кого-то они забрали дом. У кого-то они забрали семью. У кого-то они забрали близких. Но им никогда не забрать у нас наши воспоминания, потому что наши воспоминания хранятся в сердце. И они с нами навсегда. И никогда не забрать нашу память, которая никогда не простит, которая все помнит,

– сказала певица.

Речь KOLA о войне: смотрите видео онлайн

На концерте KOLA были и другие приглашенные гости, кроме Monatik. С ADAM она спела "Зорепади", с Bulvar LU – "Дотикам", с Parfeniuk – "Температура", с Владой Кицелюк – "Вірте люди у дива".

KOLA и ADAM – "Зорепади": смотрите видео онлайн

KOLA и Parfeniuk – "Температура": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее певица объявила конкурс, победители которого получили возможность исполнить вместе с ней песню "Край" на сцене Дворца спорта. Нужно было записать кавер на второй куплет трека.

KOLA и победители конкурса – "Край": смотрите видео онлайн

На концерте KOLA также был военнослужащий, музыкант и скрипач Moisei (Моисей Бондаренко). Со сцены он сделал предложение своей возлюбленной Екатерине: она сказала "да".

Moisei сделал предложение любимой: смотрите видео онлайн

Важной частью концерта был сбор средств на прицельную эвакуацию для раненых бойцов в Superhumans Center. На экране появлялся QR-код, по которому можно было отправить деньги, к тому же он был на браслетах. В конце шоу состоялся аукцион, во время которого разыграли чемодан от SkyUp и завтрак с KOLA.

Отметим! Приобщиться к сбору можно по ссылке. Цель – 1 миллион гривен, пока собрано более 800 тысяч.

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Чествование памяти павших военных: смотрите видео онлайн

KOLA выходила и к людям в зал и вместе с ним пела "Біля серця" – один из своих самых популярных треков.

KOLA – "Біля серця": смотрите видео онлайн

KOLA пела для поклонников и другие хиты: "Міліметр", "Небо хилиться", "Інші ми", "Цінувати життя" и другие. В конце концерта она пригласила на сцену свою команду и исполнила песню "Україно – ми сила".