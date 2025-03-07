Праздник музыки, эмоций и единства: KOLA приглашает на второй концерт во Дворце спорта

Завтра, 8 марта, KOLA даст свой второй большой концерт во Дворце спорта в Киеве. Певица снова соберет своих поклонников, чтобы подарить им незабываемый вечер.

Концерт KOLA станет настоящим праздником музыки, единства и эмоций. Артистка возвращается на сцену Дворца спорта после своего первого успешного выступления, который состоялся 19 октября прошлого года, пишет 24 Канал.

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8 марта на концерте KOLA зрители смогут услышать любимые хиты: "Чи разом?", "Біля серця", "Титанік" и новые треки. Их ждут выступления звездных гостей и незабываемая атмосфера, которая даст возможность почувствовать себя частью большой музыкальной семьи, что вместе преодолевает испытания и радуется.

Для певицы музыка – это возможность поддержать и вдохновить людей, прикоснуться к их сердцам.

Моя музыка – это часть меня. Она простая, открытая, и именно поэтому, наверное, так легко с ней находят общий язык. Когда мы встречаемся на концертах, я чувствую, что мы все – одна большая семья. Это наши мгновения вместе. Поэтому уже 8 марта я жду каждого, чтобы снова побыть вместе и почувствовать этот особый момент,

– говорит KOLA.

KOLA приглашает на концерт 8 марта во Дворце спорта / Фото пресс-служба

Поклонники KOLA также смогут приобщиться к благотворительной инициативе. Артистка вместе с ПриватБанком запускает "Конверт", чтобы собрать деньги на прицельную эвакуацию для Superhumans Center.