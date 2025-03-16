Коля Серга стал советником министра иностранных дел, – СМИ

Соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга еще в декабре 2024 года получил должность в МИД. Он стал внештатным советником министра Андрея Сибиги.

У министра иностранных дел Андрея Сибиги есть два внештатных советника – Денис Коляда и Николай Серга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Главком", где получили ответ на запрос от начальника управления кадрового менеджмента МИД.

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Музыкант Коля Серга исполняет обязанности в должности внештатного советника еще с 7 декабря 2024 года. Пока он не комментировал эту информацию в своих соцсетях.

Чем известен Коля Серга

Музыкант родился в Черновцах, его детство прошло в Одессе. С юных лет проявлял талант к творчеству. Играл в команде КВН, а впоследствии основал собственный коллектив и стал резидентом Comedy Club Odessa.

Коля Серга был участником "Фабрики звезд 3" и занял в финале третье место. Впоследствии стал ведущим тревел-шоу "Орел и остальные".

Коля Серга некоторое время развивался и работал в России, а в 2015 году был ведущим фестиваля во временно оккупированном Крыму. Уже после полномасштабного вторжения он признавался, что "не воспринял начало войны".

На третий день полномасштабной войны Коля Серга пополнил ряды ВСУ. Впоследствии стал соучредителем "Культурного десанта", где собрал военных-художников, поддерживающих собратьев на всей линии фронта.

Заметим, немало знаменитостей защищают Украину. В прошлом месяце известный украинский певец Миша Крупин присоединился к ВСУ. Сейчас он проходит базовую военную подготовку.