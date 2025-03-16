Коля Серга стал советником министра иностранных дел, – СМИ
- Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги с 7 декабря 2024 года.
- Серга является соучредителем "Культурного десанта".
Соучредитель "Культурного десанта" Коля Серга еще в декабре 2024 года получил должность в МИД. Он стал внештатным советником министра Андрея Сибиги.
У министра иностранных дел Андрея Сибиги есть два внештатных советника – Денис Коляда и Николай Серга. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Главком", где получили ответ на запрос от начальника управления кадрового менеджмента МИД.
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Музыкант Коля Серга исполняет обязанности в должности внештатного советника еще с 7 декабря 2024 года. Пока он не комментировал эту информацию в своих соцсетях.
Чем известен Коля Серга
- Музыкант родился в Черновцах, его детство прошло в Одессе. С юных лет проявлял талант к творчеству. Играл в команде КВН, а впоследствии основал собственный коллектив и стал резидентом Comedy Club Odessa.
- Коля Серга был участником "Фабрики звезд 3" и занял в финале третье место. Впоследствии стал ведущим тревел-шоу "Орел и остальные".
- Коля Серга некоторое время развивался и работал в России, а в 2015 году был ведущим фестиваля во временно оккупированном Крыму. Уже после полномасштабного вторжения он признавался, что "не воспринял начало войны".
- На третий день полномасштабной войны Коля Серга пополнил ряды ВСУ. Впоследствии стал соучредителем "Культурного десанта", где собрал военных-художников, поддерживающих собратьев на всей линии фронта.
Заметим, немало знаменитостей защищают Украину. В прошлом месяце известный украинский певец Миша Крупин присоединился к ВСУ. Сейчас он проходит базовую военную подготовку.