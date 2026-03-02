После длительного перерыва: группа NAZVA приглашает на большой весенний концерт в Киеве
- 7 марта группа NAZVA выступит в Киеве на сцене Origin Stage с особой программой.
- Вместе с Павлом Гоцом и Ярославом Яровенко выступят Даниил Белоус, София Бершова и Андрей Кизим.
7 марта галицко-донбасская группа NAZVA отыграет большой концерт в Киеве. Артисты выступят в клубе Origin Stage.
Концерт организует команда культурного пространства "В'ЯВА". Группа NAZVA впервые за год возвращается в Киев с особой программой, пишет 24 Канал.
Смотрите также Виталий Козловский устроил громкое шоу и впервые спел "Шекспира" на украинском
Галицко-донбасский дуэт стал одним из самых самобытных явлений новой украинской сцены. Павел Гоц родом из Львова, а Ярослав Яровенко – из города Горловка, что в Донецкой области.
Стиль коллектива – "альтернативный этно-арт хаус". Живые выступления группы NAZVA – это не просто концерт, а настоящий перформанс с драматургией и специфической подачей.
В Origin Stage прозвучат песни, что уже стали частью современной поп-культуры, а также новые треки. Коллектив, в частности, исполнит "Сигеле-мигеле", "Чужію Я", "Тихо-тихо", "На дно", "Дракон" и "Донбасс".
Мы сейчас редко играем концерты, поэтому каждое выступление для меня особенное. Приходите разделить вечер 7-го марта с нами,
– сказал Павел Гоц.
Вместе с Павлом и Ярославом на сцене выступят: Даниил Белоус (ударные), София Бершова (флейта) и Андрей Кизим (баритон-саксофон).
Важно! Билеты на концерт группы NAZVA 7 марта в Origin Stage можно приобрести по ссылке. Начало: в 19:00. Клуб расположен на улице Шота Руставели, 16а.
Что известно о группе NAZVA?
Павел Гоц и Ярослав Яровенко основали группу NAZVA в 2019 году. Сначала ребята создавали аудиовизуальные спектакли о Расстрелянном возрождении.
В 2021 году коллектив выпустил на стриминговых платформах свой первый сингл под названием "Дрімота". В 2022 году артисты презентовали дебютный альбом Nazva, в который, в частности, вошел популярный трек "Сигеле-мигеле". В 2023 году они дали первые сольные концерты в Киеве и Львове.
Группа NAZVA участвовала в Национальном отборе на Евровидение-2024. В финале коллектив выступил с песней SLAVIC ENGLISH и занял 11 место.
В начале февраля 2025 года Павел Гоц сообщил, что пополнил ряды ВСУ.