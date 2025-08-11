В субботу, 9 августа, на Национальном стадионе в Варшаве состоялся концерт белорусского певца Макса Коржа. По разным данным событие посетили от 60 до 70 тысяч человек. Но интересно то, что значительную часть этой аудитории составили украинцы.

Такая позиция сограждан вызвала большой конфликт в соцсетях. Одни говорят, что такие люди в очередной раз "пробили дно", а кто-то считает, что музыка должна быть "вне политики". В материале Show24 предлагаем узнать о Максе Корже и все ли так "однозначно", как некоторые считают.

Что известно о политической позиции Макса Коржа?

Певец родился в Беларуси. Его творчество сначала нашло свою популярность на территории родной страны, России, а затем и Украины. В 2014 году он выступал в оккупированном Крыму, из-за этого ему запретили въезжать на территорию Украины. В 2017 году этот запрет сняли, ведь наши структуры заявили, что со стороны певца не выявлено угрозы национальной безопасности.

В том же году рэпера добавили в базу "Миротворец", а впоследствии он таки дал несколько концертов в Украине.

Макс Корж в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Когда Россия начала большую войну против Украины, то артист опубликовал сообщение в инстаграме, где выразил недовольство действиями российских властей, а нашей стране пожелал мира.

Макс Корж о войне в Украине / Скриншот из инстаграма

После этого заявления Макс Корж отменил концерты в Украине и Беларуси и выпустил трек "Свой дом", где вспомнил о войне в Украине, но так и не назвал имени агрессора. К слову, сегодня немало сторонников певца "прикрываются" именно этой песней, апеллируя, что это "именно та" поддержка нашей страны, поэтому и на его концерты ходить можно.

В прошлом году артист покинул Беларусь, ведь там его ждал разговор с представителями милиции. По некоторым данным, с ним хотели поговорить о протестах и поддержке ВСУ. Сегодня он живет в Европе, не рассекречивая постоянного места жительства.

И все было бы плюс-минус хорошо, если бы не концерт в Варшаве, который поднял волну возмущения и обсуждения.

Как концерт превратился в скандал?

В декабре 2024 года на официальной странице певца было заявлено, что билеты на концерт в Варшаве полностью проданы.

В Варшаве продали все билеты на концерт Макса Коржа / Скриншот из инстаграма

Накануне 9 августа в некоторых уголках польской столицы устроили "репетицию" концерта рэпера. Люди включали музыку Коржа, пели под нее, раздевались, делали так называемый "слэм", зажигали красные файеры и тому подобное.

Слэм – это действие публики на музыкальных концертах, во время которого люди толкаются и врезаются друг в друга.

9 августа наступил день X. Людей впустили на стадион и с этого момента началось настоящее "шоу" (в негативном смысле этого слова). Часть людей начала убегать с трибун и бежать в фан-зону. Сначала охрана стадиона пыталась задержать людей, однако ничего не получилось. Тогда за работу взялась полиция, которая "скручивала" нарушителей. Позже в комментариях задержанные писали, что на концерт они так и не попали, за то немало часов просидели в отделении.

После этого на сцену вышли организаторы конкурса, которые попросили людей вернуться на свои места на трибунах, ведь из-за такого поведения фанов концерт оказался под угрозой проведения.

И все же артист вышел на сцену. Зрители зажигали под русскоязычные треки, а после опубликованных видео оказалось, что на концерте было немало украинцев. Более того, в списке оказались и некоторые известные люди.

К примеру, с новой девушкой пришел на концерт Александр Волошин, который ранее воспользовался возможностью и уехал из Украины, заявив, что не планирует возвращаться.

Александр Волошин с девушкой на концерте Макса Коржа / Фото из инстаграма блогера

За посещение концерта его раскритиковали подписчики, на что Волошин ответил, что свою позицию он озвучил, а также расписал свои взгляды на зло.

Александр Волошин посетил концерт Макса Коржа и прокомментировал это / Скриншот из инстаграм-сторис

На концерте также "засветился" Kyivstoner, который в начале вторжения был с семьей в Украине, но впоследствии переехал в США.

Кроме того, на концерте также заметили Александра Слобоженко, который в Украине является фигурантом уголовного производства за неуплату налогов на 213 миллионов гривен в бюджет Украины. Также были и другие медийные персоны: "Злой", "Мистербизнес" и "Симпл".

Те украинцы, которые были на концерте Коржа, начали в соцсетях делиться кадрами с выступления, отмечая, что наконец осуществили свою мечту. С этого момента началось бурное обсуждение в обществе.

Кто-то решил процитировать легендарного Оззи Осборна.

Реакция сети на концерт Макса Коржа в Варшаве / Скриншот из соцсетей

А кто-то напомнил о девушке, которая из-за российского удара потеряла обоих родителей, а сама чудом выжила. В то время, когда часть украинцев пела под треки на русском языке, другая – оплакивала жертв российского удара.

Реакция сети на концерт Макса Коржа в Варшаве / Скриншот из соцсетей

Реакция сети на концерт Макса Коржа в Варшаве / Скриншот из соцсетей

Но и на этом история не закончилась. Оказалось, что кто-то принес на польский стадион красно-черный флаг УПА. Возмущение после этого выразил депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий. Он угрожает поклонникам певца заявлением в прокуратуру.

У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц-геноцидников детей, но у вас нет сил защищать собственную родину? Вон из Польши,

– написал депутат.

В сети также подняли этот вопрос, отметив, что из-за такого действия назревает международный скандал.

Реакция сети на флаг ОУН-УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве / Скриншот из соцсетей

Действительно ли Макс Корж поддерживает Украину?

Поклонники рэпера после волны возмущения решили вступиться за своего кумира. Они привели некоторые пункты, которые, по их мнению, должны были бы расставить все на свои места.

Поклонники Макса Коржа вступились за его политическую позицию / Скриншот из соцсетей

Позже в сети начали распространять видео с концерта в Варшаве, где артист выкрикивал со сцены – "Останови войну!". И почему-то никто из поклонников не задает вопрос, почему их любимец не указал, какую именно войну надо остановить, почему рэпер не назвал Россию агрессором, почему его размытые фразы должны убедить сознательных граждан.

Впоследствии распространили видео, где человек из команды певца кому-то в фан-зоне сказал, что "они поддерживают", а также выкрикнул: "Слава Украине!". Опять же, по мнению фанов, это поддержка Украины.

Но это трудно назвать поддержкой в ее классическом значении. По некоторым данным, Макс Корж в 2021 году основал в Москве компанию "Лунинец". Сегодня у компании якобы нет доходов, однако из российских источников точно не удается узнать о компании больше.

Если эта информация соответствует действительности, то налоги, которые платит компания, идет в бюджет России, откуда берутся средства на ракеты, дроны и другое оружие, которые убивают украинцев в их домах.

Следующий концерт певца состоится 6 сентября в Казахстане. На официальной странице артиста есть упомянутые три российских города, где якобы должны были бы состояться концерты, однако билеты на них приобрести нельзя. По некоторым данным, эти города "висят" еще со времен пандемии коронавируса, когда команде пришлось отменить там концерты. Однако почему их за столько лет не убрали с главной страницы сайта – вопрос остается открытым.

Анонс концертов Макса Коржа в российских городах / Скриншот с сайта

К сожалению, наивно считать, что это последний подобный концерт, где можно будет увидеть украинцев. Однако есть шанс, что, возможно, это количество изменится на меньшее число. Современное украинское общество нуждается в сознательном поколении, которое знает, где есть "белое", а где "черное", которое не надевает "розовые очки", делая вид, что все должно быть "вне политики", а которое умеет отстаивать интересы своей страны и не верит словам "Останови войну", а ждет хоть каких-то действий.