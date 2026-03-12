Прямо во время концерта: Тарас Тополя осуществил мечту юного поклонника
- Тарас Тополя из группы АНТИТИЛА позволил юному гитаристу Владу сыграть на сцене во время концерта во Львове.
- Влад, ученик 6 класса из Львова, исполнил песню "Дома" вместе с группой, воплотив свою мечту.
10 марта группа АНТИТИЛА сыграла концерт во Львове в рамках всеукраинского тура "Вдома". Вместе с музыкантами на сцене Львовской оперы выступил юный гитарист.
Соответствующее видео на своей странице в инстаграме опубликовал Тарас Тополя. Во время концерта Влад обратился к коллективу и попросил разрешения сыграть вместе с музыкантами песню "Дома".
Влад родом из Львова. Мальчик учится в 6 классе. Преимущественно он занимается музыкой сам, иногда берет уроки у учителя. Влад выучил песню "Дома", чтобы поддержать детей-переселенцев из Харьковщины и Луганщины, которые пришли учиться в его школу. Теперь юный гитарист осуществил свою мечту и выступил с группой АНТИТИЛА.
Мечтаю сыграть с вами "Дома" на гитаре, очень-очень. И расплакался... Это произошло в середине концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпично закрыл концерт,
– рассказал Тарас Тополя.
Реакция сети
- "Влад, ты крутой! Мы были поражены! Пусть твои мечты осуществляются всегда!"
- "Но крутой. А как себя на сцене чувствует".
- "Браво! А мечты таки сбываются!"
- "Класс. Когда он вырастет, станет крутым музыкантом и вспомнит этот момент особенно".
- "Невероятно, Тарас, что вы дали возможность воплотить мечту".
