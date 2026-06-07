На концерте Федишин провалилась сцена во время предложение: курьезный момент попал на видео

Во время концерта Ирины Федишин в Галиче провалилась сцена во время предложение одного из зрителей. Этот курьезный момент успели снять на камеру.

Видео быстро разлетелось по сети и менее чем за сутки собрало более 600 тысяч просмотров. Ролик опубликовала пользовательница antonina.denys.

Вас также может заинтересовать Звезда "МастерШеф" Мартыновская удивила изменениями во внешности и ответила хейтерам

Так, на видео видно, как мужчина вышел к публике вместе с ведущим. Однако все пошло не по плану – в какой-то момент часть сцены провалилась, и оба мужчины оказались внизу.

К счастью, инцидент не испортил романтический сюрприз. После того как сцену починили, парень все же сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила ему согласием.

Предложение на концерте Ирины Федишин: смотрите видео онлайн

На чьих еще концертах делали предложения зрители?

Это произошло во время выступления Нади Дорофеевой в Тернополе. После признания девушка даже спела вместе с певицей.

Также на концерте Phil It в Киеве влюбленный зритель поднялся на сцену, стал на одно колено и попросил свою избранницу стать его женой. Она сказала "да", а зал поздравил пару аплодисментами.

К счастью, в этих двух случаях обошлось без инцидентов.