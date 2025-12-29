Эти спектакли, концерты и фестивали невозможно забыть: 8 событий, которые поразили журналистов 24 Канала

-

В течение года журналисты 24 Канала побывали на различных концертах украинских и мировых артистов, культурных фестивалях и театральных представлениях. Поэтому с восторгом наблюдали за игрой актеров во время "Я вижу, вас интересует тьма", пели вместе с "Океаном Эльзы" и тысячами поклонников и чувствовали мурашки от голосов хора "Гомон". Подробно о 8 самых интересных мероприятий, на которых побывали журналисты 24 Канала – далее в материале.

Театральные открытия

Мюзикл "Червона рута" в Национальном театре имени Марии Заньковецкой стал одной из тех постановок, которые в течение года стабильно собирают аншлаги. Наши журналисты побывали за кулисами этого трехчасового спектакля о жизни украинского композитора Владимира Ивасюка. Мюзикл яркий и эмоциональный: музыка, танцы и свет держат внимание зрителя в течение всех трех часов. Во время просмотра создается ощущение путешествия во времена.

Главные роли в "Червоной руте" исполняют Артем Слюсаренко, Марк Дробота, Диана Каландаришвили и заслуженная артистка Украины Наталья Полищук-Московец.

Мы сделали очень динамичную историю, в которой сразу несколько финалов. И после каждого финала зритель думает, что это конец, но нет. Кроме этого, этот спектакль очень патриотический. После него люди донатят в несколько раз больше. "Червона рута" действительно объединяет и это не может не радовать,

– поделился режиссер Максим Голенко.

Спектакль "Червона рута" / Фото @pyrozhenka_photo

Еще одним знаковым театральным событием стал спектакль "Я вижу, вас интересует тьма", поставленный по роману Иллариона Павлюка. Эту постановку команда определила как "историю одного воскресения". В течение двух с половиной часов зал переживал всю палитру эмоций – от напряженной тишины до взрывов смеха.

Это было страшно и одновременно захватывающе. Финал не просто вызвал слезы, он заставил меня рыдать. Я вышла из зала и еще долго не могла прийти в себя. Провалилась в эту историю всем телом и сознанием. Рефлексировала несколько дней и точно могу сказать – команда, которая работала над спектаклем, создала произведение искусства, которое заслуживает успеха и интереса. Это было путешествие во тьму, которая научила слушать, чувствовать и видеть по-новому,

– отметила журналистка Кристина Кобак.

Фестивали и концерты

Летом "Океан Эльзы" провел четыре благотворительных концерта под открытым небом во Львове, где звучали как хиты, так и треки из нового альбома группы. В разные дни на сцену с музыкантами выходили – Павел Гудимов, Ирина Швайдак с "Один в каноэ", а также YAKTAK и SHUMEI.

Бесконечно благодарим за это фантастическое единение. Да, мы не смогли собраться вместе в один вечер на "Арене Львов", но настоящая любовь и взаимоподдержка позволили нам за четыре вечера все же собрать наш львовский стадион. И сделать это по-особенному – тепло, искренне, вместе,

– отметили музыканты в своем инстаграме.

За четыре концерта группы "Океан Эльзы" во Львове удалось собрать более 7,7 миллиона гривен на РЭБы для военных медиков.

В июле в Киеве под лозунгом "Вдохновляет. Объединяет. Помогает" прошел Atlas Festival 2025. Более 70 тысяч посетителей в течение трех дней наслаждались выступлениями артистов на шести сценах: Main Stage, Star Stage, Aurora Srage, Shelter Stage, Coca-Cola Stage и Blockbuster Mall Stage. В лайн-апе – группы "Океан Эльзы", "Бумбокс", The Rasmus, певец Артем Пивоваров, исполнительницы Анна Тринчер, KOLA и многие другие.

Находясь на Atlas Festival 2025, редакция 24 Канала оперативно освещала событие в телеграмм-канале Show must go on.

Главной целью Atlas Festival 2025 стала помощь украинским военным. Вместе с фондом "Вернись живым" и ПриватБанком организаторы фестиваля собрали более 106 миллионов гривен на проект "Дронопад".

Особым событием октября стал концерт победителей Евровидения-2024 в Киеве. Nemo впервые приехали в Украину.

Мы думаем, что наш приезд стал такой удивительной демонстрацией того, что может сделать культура. Видеть украинскую культуру в музыке благодаря друзьям, которые занимаются кино, благодаря вашей еде, показывает нам, насколько нужна культура, чтобы иметь чувство идентичности, и насколько важны искусство и культура – даже в темные времена в мире. И мы верим, что совместное распространение искусства – это то, что делает жизнь достойной того, чтобы жить,

– поделились Nemo во время концерта.

На сцене киевского клуба Atlas они исполняли песни из альбома Arthouse. Кроме того, в дуэте с Jerry Heil спели The Code и трек "Добавь громкости (12 points)".

В ноябре на территории !FESTrepublic во Львове состоялся фестиваль "Земля Поэтов". Это двухдневное мероприятие собрало около 200 художников и более 5 тысяч гостей.

В рамках фестиваля провели более 50 событий под лозунгом "Поэты творят нацию". В этом году фокус сделали на теме памяти – вспоминали авторов межвоенного периода, сечевых стрельцов, галицких модернистов, классиков Пражской школы и поэтов-эмигрантов. Аншлаги на "Земле поэтов" собрали Сергей Жадан, Юлия "Тайра" Паевская, Марьяна Савка и другие звезды поэзии.

Кроме того, для посетителей устроили театральные постановки, музыкально-поэтические перформансы и драйвовые концерты.

"Земля поэтов" во Львове / Фото с фейсбук-страницы фестиваля

Благотворительные аукционы во время фестиваля принесли более 400 тысяч гривен на нужды 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Еще одним не менее важным культурным событием этого года стали концерты Артема Пивоварова в Киеве. Артист попал в Книгу рекордов Украины как первый исполнитель, который провел 7 грандиозных шоу во "Дворце спорта", которые посетили 73 тысячи зрителей.

Каждое выступление было продуманным до деталей: сложные трюки, световые эффекты и впечатляющая режиссура. Над шоу работали более 500 человек, а сам Артем Пивоваров раскрылся как артист, который максимально отдается своему делу и искренне любит то, что делает.

Хор "Гомон" – феномен года

Отдельное место в этом году занимают выступления львовского хора "Гомон" во главе с Вадимом Яценко. Летом коллектив покорил тикток, а за ним – и всю Украину. Билеты на концерты "Гомона" раскупают молниеносно.

В то же время нашей редакции удалось побывала на выступлении хористов во Львовском органном зале, где хор "Гомон" исполнил "Литургию Иоанна Златоуста" Николая Леонтовича, а также журналисты 24 Канала посетили концерт "Этот хор, этот хор" во Львовской Опере.

Впоследствии "Гомон" отправился в европейский тур. В Варшаве Марта Гнат пообщалась с Вадимом Яценко, который поблагодарил поклонников за поддержку.

Мы будем изо всех сил стараться дальше работать, чтобы это все не стало просто ярким взрывом, а было постоянной традицией,

– отметил артист.

Вадим Яценко / Фото с инстаграм-страницы хора "Гомон"

Заметим, что все эти культурные события объединяет одно – они не просто развлекают, а вдохновляют, помогают нашей культуре и объединяют украинцев в сложное время.