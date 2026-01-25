Укр Рус
25 января, 13:30
Инсайдер раскрыл, как Дэвид и Виктория Бекхэмы отреагировали на резонансное заявление сына

Мария Примыч
Основні тези
  • Дэвид и Виктория Бекхэм готовы принять сына Бруклина обратно в семью и надеются на уменьшение напряжения.
  • Бруклин и его жена Никола не общаются с родителями напрямую, только через посредников.

Стало известно, как Дэвид и Виктория Бекхэмы отреагировали на резонансное заявление старшего сына. 26-летний Бруклин резко высказался о родителях и признался, что не хочет мириться с семьей.

Инсайдер сообщил People, что Дэвид и Виктория готовы принять сына в семью, когда он захочет воссоединиться с ними.

Они боятся потерять сына и мгновенно примут его обратно. Они также дружная семья. Просто иначе, чем семья Николы (жена Бруклина – 24 Канал), 
– заявил источник.

По словам инсайдера, Дэвид и Виктория были очень расстроены после заявления Бруклина.

Они любят Бруклина и ужасаются от всего, 
– добавил он.

Второй источник рассказал People, что Бекхэмы надеются, что напряжение в семье в конце концов спадет.

Дэвид и Виктория верят, что время это вылечит. Со временем они знают, что Бруклин вернется. К тому времени они ничего не могут сделать, 
– говорит инсайдер.

Источник также утверждает, что Бруклин и его жена Никола не общаются с Дэвидом и Викторией – только через посредников.

О чем шла речь в заявлении Бруклина Бекхэма?

  • Бруклин Бекхэм заявил, что родители пытались разрушить его отношения с Николой Пельц, в частности их свадьбу, которая состоялась 9 апреля 2022 года.

  • Первенец Бекхэмов рассказал, что его мама "отменила пошив платья Николы в последнюю минуту", поэтому пришлось срочно искать новое, а также сорвала первый танец влюбленных.

  • Парень утверждает, что всю жизнь находился под контролем родителей, что они "атаковали" его как публично, так и приватно. По словам Бруклина, его семья постоянно презирает Николу.

  • "Я вырос с непреодолимой тревогой. Впервые в жизни, с тех пор как я покинул свою семью, эта тревога исчезла. Я просыпаюсь каждое утро благодарным за жизнь, которую я выбрал, и обрел покой и облегчение", – признался старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов.