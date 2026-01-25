Инсайдер раскрыл, как Дэвид и Виктория Бекхэмы отреагировали на резонансное заявление сына

Стало известно, как Дэвид и Виктория Бекхэмы отреагировали на резонансное заявление старшего сына. 26-летний Бруклин резко высказался о родителях и признался, что не хочет мириться с семьей.

Инсайдер сообщил People, что Дэвид и Виктория готовы принять сына в семью, когда он захочет воссоединиться с ними.

Они боятся потерять сына и мгновенно примут его обратно. Они также дружная семья. Просто иначе, чем семья Николы (жена Бруклина – 24 Канал),

– заявил источник.

По словам инсайдера, Дэвид и Виктория были очень расстроены после заявления Бруклина.

Они любят Бруклина и ужасаются от всего,

– добавил он.

Второй источник рассказал People, что Бекхэмы надеются, что напряжение в семье в конце концов спадет.

Дэвид и Виктория верят, что время это вылечит. Со временем они знают, что Бруклин вернется. К тому времени они ничего не могут сделать,

– говорит инсайдер.

Источник также утверждает, что Бруклин и его жена Никола не общаются с Дэвидом и Викторией – только через посредников.

О чем шла речь в заявлении Бруклина Бекхэма?