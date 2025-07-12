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Show24 Украинские звезды 11 лет без Оли, Константин Грубич почтил память покойной дочери и показал ее фото
12 июля, 14:10
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11 лет без Оли, Константин Грубич почтил память покойной дочери и показал ее фото

Мария Касий
Основні тези
  • Константин Грубич почтил память дочери Ольги, которая погибла в ДТП 11 лет назад.
  • Водителя, который сбил Ольгу, не нашли, и результатов расследования до сих пор нет.

Телеведущий Константин Грубич опубликовал щемящее сообщение в память о покойной дочери. Ольга погибла в ДТП 11 лет назад.

Константин Грубич поделился, что сегодня, 12 июля, исполнилось ровно 11 лет с момента потери. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм телеведущего.

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Константин Грубич опубликовал архивное черно-белое фото дочери Ольги и почтил ее память.

Уже 11 лет без Оли. Безграничная любовь,
– написал ведущий.

 
Ольга Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича

Добавим, недавно сын Константина Грубича вступил в ряды ВСУ. Ведущий рассказал, что это решение было взвешенным. Однако ему с женой трудно – ведь они волнуются, как и многие другие родители.

Нашли ли виновного в смерти дочери Грубича?

  • В 2014 году Ольга Грубич около полуночи возвращалась домой и попала в аварию. Неизвестный водитель сбил ее на пешеходном переходе. Из-за полученных травм Ольга три недели находилась в коме, но ее жизнь не удалось спасти.
  • Константин Грубич признался, что этот период в его жизни был крайне сложным. Он корил себя за то, что не пошел встретить дочь в тот вечер.
  • В прошлом году ведущий рассказал, что результатов расследования гибели дочери до сих пор нет. Он не хочет возобновлять дело, потому что не видит в этом смысла и не желает разочаровываться.