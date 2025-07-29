29 июля, 17:23
Константин Грубич показал новое фото с сыном, который потерял руку на войне
Основні тези
- Телеведущий Константин Грубич поделился новым фото с сыном Ярославом, который потерял руку на войне, сравнив его с архивным снимком 2019 года.
- Ярослав Грубич получил ранение, потеряв правую руку; он сосредоточен на лечении и реабилитации.
Телеведущий Константин Грубич поделился новым снимком с сыном Ярославом, который восстанавливается после ранения. Он сравнил свежее фото с архивным, сделанным 6 лет назад.
Телеведущий Константин Грубич поделился сообщением на странице в фейсбуке, передает Show 24. Шоумен показал, как изменился с сыном за 6 лет.
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Константин Грубич опубликовал новое фото с сыном Ярославом, который потерял руку на фронте. Сейчас боец лечится и восстанавливается после ранения.
Также ведущий поделился архивным кадром за 2019 год, где также позировал с сыном.
Разница есть..
– прокомментировал Константин Грубич.
Константин Грубич с сыном в 2019 и 2025 / Фото из фейсбука Константина Грубича
Что известно о ранении Ярослава Грубича?
- В июне 2025 Константин Грубич сообщил, что его 28-летний сын Ярослав мобилизовался. Это решение было обдуманным и взвешенным. К тому времени Ярослав уже некоторое время служил в армии.
- 24 июля Ярослав сообщил, что получил ранение, и показал фото после ампутации правой руки. Его отец добавил, что самое важное сейчас – лечение и реабилитация.
- Впоследствии сын Константина Грубича поделился, что не считает себя героем и не имеет потребностей. Он рад тому, что его история вдохновляет других, но волнуется за раненых собратьев и скорбит по погибшим.