Телеведущий Константин Грубич поделился новым снимком с сыном Ярославом, который восстанавливается после ранения. Он сравнил свежее фото с архивным, сделанным 6 лет назад.

Телеведущий Константин Грубич поделился сообщением на странице в фейсбуке, передает Show 24. Шоумен показал, как изменился с сыном за 6 лет.

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Константин Грубич опубликовал новое фото с сыном Ярославом, который потерял руку на фронте. Сейчас боец лечится и восстанавливается после ранения.

Также ведущий поделился архивным кадром за 2019 год, где также позировал с сыном.

Разница есть..

– прокомментировал Константин Грубич.

Константин Грубич с сыном в 2019 и 2025 / Фото из фейсбука Константина Грубича

Что известно о ранении Ярослава Грубича?