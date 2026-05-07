Горжусь, – Константин Грубич показал новое фото сына с протезом

Украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о новых достижениях сына Ярослава, который потерял руку на фронте. Процесс реабилитации продолжается, и недавно защитнику установили протез.

Константин Грубич рассказал, что его сын Ярослав совершил публичное выступление, хотя раньше избегал таких мероприятий. Об этом ведущий рассказал в заметке на своей странице в инстаграме.

Константин Грубич показал сына с протезом. И поделился, что Ярослав активно делится своим опытом и видением как в соцсетях, так и на различных мероприятиях перед живой аудиторией.

Наш Ярик рассказал о своем пока начальном опыте жизни с протезом. Вердикт: какой Ярослав молодец, чувствуется, что говорил искренне и с желанием помочь другим. Так и есть! Горжусь,

Ярослав Грубич на мероприятии / Фото из инстаграма Константина Грубича

На одном из мероприятий Ярослава пришла поддержать и его сестра Влада. Также телеведущий показал фото сына с протезом на фоне Майдана Независимости.



Ярослав Грубич / Фото из инстаграма Константина Грубича

Отметим, Ярослав Грубич еще в начале года получил механический тренировочный протез с крюком, о чем рассказывал на своей странице. По его словам, это временный этап – следующим будет бионический протез с кистью.

Что известно о ранении Ярослава Грубича?

Оператор и режиссер Ярослав Грубич присоединился к армии в 2025 году. В июле стало известно, что он получил серьезное ранение. Это произошло в результате вражеского обстрела. Во время эвакуации защитник понял, что потерял руку.

После первой операции и ампутации Ярослав рассказал родителям, что произошло. Как ранее вспоминал Константин Грубич, собранность и выносливость сына помогла ему легче пережить ситуацию. Ярослав Грубич перенес ряд операций.

Впоследствии его ждал длительный этап реабилитации, что продолжается до сих пор. Он активно занимается спортом, рассказывает о своем опыте. Ранее боец говорил, что планирует остаться в армии.